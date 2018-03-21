Боевики в Донецке жалуются на плохой транспорт и проблемы с топливом

Транспорт на оккупированных территориях Донбасса буквально разваливается по частям – и это признают даже сами боевики. О признаках надвигающегося коллапса в СМИ поведал некто Сергей Сверчков – "замглавы комитета по вопросам транспорта и связи".

Он отметил, что перевозчики отказываются выходить на маршрут, особенно междугородние. "Перевозчики уже отказались от маршрута Енакиево – Ждановка, а в ближайшем будущем откажутся и от направления Енакиево – Кировское. Такое решение связано с отсутствием выплат компенсаций за перевозку пассажиров-льготников", – пожаловался Сверчков. И сообщил, что "руководство" непризнанной "республики" не поддерживает перевозчиков и в поднятии цены на проезд на внутригородских маршрутах, ведь в последний раз увеличение стоимости билетов было 2 года назад на 2 рубля, когда топливо стоило 38 рублей (17,45 грн), а сейчас дизтопливо в оккупированном городе стоит 48,5 рублей (22,2 грн).

Напомним, повышение проезда в транспорте в ноябре 2016 года вызвало ажиотаж среди дончан. "Был проезд 6 рублей (2,7 грн) в автобусе – стал 8 (3,6 грн), а потом 9 рублей (4,1 грн). У меня нет льгот, поэтому я всегда платила за проезд – рассказала дончанка Светлана Линник. – Двоих детей я возила на кружки и в музыкальную школу, за день набегала приличная сумма, которая била по карману. Кое-как нам удавалось справляться за счет того, что мы получали продуктовую гуманитарку от фонда Ахметова и удавалось сэкономить на продуктах сумму, которой было достаточно, чтоб возить детей. После повышения стоимости проезда мы еще как-то выкручивались, но когда в феврале прошлого года запретили гумпомощь, стало совсем тяжко. Я мать-одиночка, живу на крохотное пособие и зарплату в 5 тысяч рублей (2300 грн). Кружки и музыкалка оказались нам не по карману, пришлось бросить занятия, хотя детям очень нравилось…".

Дончане считают, что жалобы "властей ДНР" намекают на очередное повышение стоимости проезда. Все чаще поднимаются вопросы ремонта общественного транспорта – ведь большинство автобусов украинского производства, а запасных частей в "ДНР" попросту нет.

"Количество автобусов с каждым днем уменьшается", – такими словами завершил поток жалоб представитель боевиков. Жители оккупированных территорий с горьким сарказмом напоминают о бравурных заявлениях захватчиков по поводу якобы открытия завода по производству автобусов и трамваев в Донецке. "Как всегда – потерялись в своих фантазиях и выдали их за действительность", – отмечает дончанка.

"Очередное повышение цен на проезд, если оно будет, станет трагедией для многих. Посмотрите, как лезут вверх цены на все! Литровый пакет молока два года назад стоил 38 рублей (17,45 грн), сейчас – около 50 (23 грн). Яйца, масло, мясо стали еще более недоступными для тех, кто живет на зарплату. Пенсии у стариков тоже больше не стали. Почему все время норовят залезть в карманы к людям – не понимаю. Зато по телевизору целый деньт рассказывают о процветании "республики", о том как вот-вот заживем. А то что у маршруток на ходу колеса отлетают, да выхлопные трубы в салон дымят – об этом люди только в соцсетях пишут, официального этого как бы нет!", – резюмировал дончанин Геннадий Юшин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что жители оккупированного Донбасса хранят дома украинские флаги, а также о том, как спасаются от постоянного стресса.