Боевиков "косят" болезни, а Россия "добивает" их просроченными лекарствами

/ Фото: AFP

На оккупированных территориях Донбасса боевиков продолжают "косить" болезни, а Россия вдобавок поставляет непригодные для применения медикаменты. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск пытается скрыть масштабы распространения инфекционных болезней среди личного состава соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

Количество инфекционных заболеваний растет в т.ч. из-за того, что завезенные с территории РФ медикаменты являются просроченными и непригодными для использования.

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Указанная проблема на прошлой неделе обсуждалась как наиболее острая во время учебно-методического сбора с начальниками медицинских служб оккупантов. Привлеченные к участию в мероприятии представители руководства военно-медицинской службы ВС РФ рекомендовали коллегам без лишнего афиширования искать возможность лечить военнослужащих в гражданских медицинских учреждениях по местам дислокации подразделений.

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А тем временем оккупанты пытаются "залатать дыры" в комплектации своих войск. Как сообщали новости "Сегодня", Россия возвращает на Донбасс наемников-"уголовников". Кадровые военные РФ или простые наемники готовы кровью смыть свои преступления и их отправляют на передовую с особым указанием.

Напомним, 18 ноября в харьковской больнице скончался командир 128-й бригады ВСУ Евгений Коростелев. Подробней смотрите в сюжете:

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