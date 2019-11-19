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Россия возвращает на Донбасс наемников-"уголовников" с особым указанием

19 ноября, 05:17

Кадровые военные РФ или простые наемники готовы кровью смыть свои преступления

/ Фото: AFP

Российское командование продолжает пополнять войско боевиков "проблемными" бойцами. Теперь на передовую возвращают военных преступников вместо тюремного срока. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командиры РФ усиливают передовые подразделения соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", в т.ч. за счет российских кадровых военнослужащих и наемников, которые призываются повторно во избежание уголовной ответственности за преступления, совершенные после увольнения со службы.

При этом с указанными лицами перед направлением на передовую проводятся инструктажи с вручением разработанных российскими пропагандистами специальных памяток о порядке поведения в случае необходимости общения с представителями миссии ОБСЕ и международных СМИ.

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В то же время с неконтролируемых Украиной участков границы продолжаются поставки оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия завозит в "Л/ДНР" людей из стран бывшего СССР. Российское командование не стесняется вербовать людей с бандитским прошлым и даже лиц без гражданства из других стран.

Смотрите также видео, как с моста в Станице Луганской жители "ЛНР" средь бела дня сперли скамейку:

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Россия Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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