Бойцы ВСУ получили почти 2 млн гривен за уничтожение техники боевиков

Также военнослужащим выплачены деньги за участие в боевых действиях

Украинские военные с начала 2019 года и по июль нынешнего года получили вознаграждений за уничтоженную технику противника почти на два миллиона гривен.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что эта сумма выплачена за уничтожение 76 единиц различной техники оккупантов.

"За период 2019-20 годов вооруженные формирование Российской Федерации понесли серьезные потери в БПЛА, армейских грузовиках, орудиях, минометах и т.п. Только с начала 2019-го и по состоянию на июль текущего года общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 миллиона гривен. Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-20 годов военнослужащим выплачено вознаграждение в сумме 6,3 миллиона гривен (из них 2,5 млн в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период – 34,1 миллиона гривен (из них 12,9 млн в 2020 году)", – говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в этом, в зависимости от личного вклада. Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть.

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Как сообщали новости "Сегодня", за прошлый месяц украинские военные уничтожили и ранили сотню боевиков, а также несколько единиц техники.

Смотрите также видео, как недавно украинские военные на Донецком направлении сравняли с землей позицию боевиков:

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

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