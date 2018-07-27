Бойцы ВСУ разбомбили блиндаж боевиков: волонтер показал видео

Украинские военные снова отлично поработали на передовой и разбомбили позиции боевиков, уничтожив блиндаж. Соответствующее видео выложил в Facebook волонтер Серж Марко.

По его словам, бойцам ВСУ удалось уничтожить одного боевика и троих ранить.

"Видео, которое опубликовано ниже, я назвал так: "Сепар – птица хе..вая, пока не пнешь – не полетит". Этот полетел хорошо, но есть, куда расти, куда развиваться. Результат попадания – один двухсотый и три трехсотых, а так же минус блиндажик", – написал Серж Марко.

По его словам, украинским военным помогли переданные им квадрокоптеры, которые помогли корректировать удар по боевикам разрешенным Минскими договоренностями калибром.

В свою очередь военнослужащая ВСУ Виктория Руденко показала кадр из оптического прицела, как украинские военные уничтожили боевиков вместе с "Фаготом" (российский противотанковый ракетный комплекс).

"Благодаря гумконвою (Россия снова отправила боевикам помощь – ред.) макаки (боевики) ночью буянили не ну шутку. Но кто-то набрался мужества и сжег макак с "Фаготом", – написала она в Facebook.

Недавно Виктория Руденко показывала фото мощного удара ВСУ на Донбассе по скоплению техники врага. По ее словам, после удара вражеская техника еще долго горела и детонировала.

В свою очередь волонтер Юрий Мысягин публиковал видео, как "третья сила" на Донбассе уничтожила блиндаж боевиков. Теперь в районе Авдеевки противник будет вынужден ходить с задранными верх головами – бойцы ВСУ им обещают новые "сюрпризы".