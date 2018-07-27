Бойцы ВСУ разбомбили блиндаж боевиков: волонтер показал видео

Сегодня, 11:48

После точного удара украинских военных противник понес потери и лишился укрытия

Удар ВСУ по боевикам. Фото: скриншот
Удар ВСУ по боевикам. Фото: скриншот

Украинские военные снова отлично поработали на передовой и разбомбили позиции боевиков, уничтожив блиндаж. Соответствующее видео выложил в Facebook волонтер Серж Марко.

По его словам, бойцам ВСУ удалось уничтожить одного боевика и троих ранить.

"Видео, которое опубликовано ниже, я назвал так: "Сепар – птица хе..вая, пока не пнешь – не полетит". Этот полетел хорошо, но есть, куда расти, куда развиваться. Результат попадания – один двухсотый и три трехсотых, а так же минус блиндажик", – написал Серж Марко.

По его словам, украинским военным помогли переданные им квадрокоптеры, которые помогли корректировать удар по боевикам разрешенным Минскими договоренностями калибром.

555_07

В свою очередь военнослужащая ВСУ Виктория Руденко показала кадр из оптического прицела, как украинские военные уничтожили боевиков вместе с "Фаготом" (российский противотанковый ракетный комплекс).

37831935_552244411860821_5789066601575743488_o

"Благодаря гумконвою (Россия снова отправила боевикам помощь – ред.) макаки (боевики) ночью буянили не ну шутку. Но кто-то набрался мужества и сжег макак с "Фаготом", – написала она в Facebook.

rrr_12

Недавно Виктория Руденко показывала фото мощного удара ВСУ на Донбассе по скоплению техники врага. По ее словам, после удара вражеская техника еще долго горела и детонировала.

В свою очередь волонтер Юрий Мысягин публиковал видео, как "третья сила" на Донбассе уничтожила блиндаж боевиков. Теперь в районе Авдеевки противник будет вынужден ходить с задранными верх головами – бойцы ВСУ им обещают новые "сюрпризы".
военные, руденко, ВСУ, боевики, волонтер, блиндаж

Вы сейчас просматриваете новость "Бойцы ВСУ разбомбили блиндаж боевиков: волонтер показал видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: полиция

"Можно месяц мощно воевать": Матиос рассказал, как вывозят оружие с Донбасса

Сегодня, 11:20

У украинцев было изъято порядка 300 гранатометов, тысяча автоматов, порядка 15 тысяч килограмм взрывчатки, и это еще не все

Донбасс

Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Боевики ударили управляемыми ракетами, но были жестко наказаны: в ООС сообщили о потерях

Сегодня, 09:08

Враг усилил обстрелы на передовой, особенно постарались вблизи Гнутово
Загрузка...

Украина

В деле разведка ВСУ. Фото: скриншот

Разведка ВСУ захватила "куратора противника": военные показали эффектное видео

Сегодня, 10:56

На учениях украинские бойцы вместе с "пленником" заполучили "секретные документы"

Украина

ПТРК "Корсар". Фото: "Укроборонпром"

Военные испытали новые ПТРК "Стугна" и "Корсар": опубликовано видео

Сегодня, 09:33

Украинские ПТРК успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность
Загрузка...