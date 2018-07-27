Боевики ударили управляемыми ракетами, но были жестко наказаны: в ООС сообщили о потерях

Враг усилил обстрелы на передовой, особенно постарались вблизи Гнутово

На Донбассе противник снова увеличил количество обстрелов – за прошедшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных, а вблизи Гнутово и вовсе ударили управляемыми противотанковыми ракетами, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Военные сообщают, что оккупационные войска обстреливали защитников Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка, и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты.

В результате боевых действий один боец ВСУ погиб и еще один получил ранение. В ответ украинские военные уничтожили двоих боевиков и еще двоих ранили.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки и Широкино.

Напомним, 25 июля враг 24 раза атаковал позиции Вооруженных сил, причем применял и запрещенного минскими соглашениями вооружение. Однако ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы.

Как мы вчера писали, Россия "засветила" доказательства поставок оружия на Донбасс – пропагандисты Кремля помогли Украине с доказательствами поддержки РФ боевиков. В видеосюжете российского телеканала был замечен боеприпас, который состоит на вооружении России, но не Украины.