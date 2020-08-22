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Бригаде Нацгвардии присвоили имя Героя Украины, который спас товарища ценою своей жизни

22 августа, 12:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Указ уже вступил в силу

Президент Владимир Зеленский присвоил четвертой бригаде оперативного назначения Национальной гвардии имя Героя Украины Сергея Михальчука. Указ №336/2020 о переименовании он подписал 21 августа.

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"Учитывая боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение возложенных задач личным составом четвертой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, постановляю: присвоить имя Героя Украины сержанта Сергея Михальчука четвертой бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины и в дальнейшем именовать ее – четвертая бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины", – говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

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Как известно, 14 декабря 2019 года в районе Светлодарской дуги погиб 21-летний гвардеец Сергей Михальчук, который под минометным обстрелом позиций прикрыл своим телом побратима и принял на себя основную массу осколков.

За проявленный героизм сержант Михальчук представлен к высокой государственной награде.

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