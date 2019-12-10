Будет прогресс в короткий срок — Макрон о ситуации на Донбассе

«До конца этого года будет проверен список пленных, которые будут освобождены, также речь идет о длительном прекращении огня», - заявил Макрон

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что результатом встречи в "нормандском формате" будет краткосрочный прогресс по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и по прекращению огня.

"Что касается размораживания, я не думаю, чтоб этом может идти речь, потому что мы видим, что каждый день, каждую неделю новые жертвы. И даже сегодня, пока мы говорим, в контактной зоне были жертвы", – сказал Макрон, отвечая на вопрос, можно ли идти речь о размораживании ситуации на Донбассе после "нормандского саммита".

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Вместе с тем он назвал важным этапом встречу в "нормандском формате", поскольку это первая такая встреча за последние три года. "Мы показываем формат дипломатический и его важность, потому что только дипломатический формат может обеспечить правильное внедрение Минских договоренностей", – отметил президент Франции.

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По его словам, важной была встреча глав украинского и российского государств в двустороннем формате. "Мы констатируем, что будет прогресс в короткий срок: до конца этого года будет проверен список пленных, которые будут освобождены, также речь идет о длительном прекращении огня, и разведение сил", – резюмировал он.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицами.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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