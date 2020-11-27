Что будет, если в "Л/ДНР" введут локдаун: Гармаш рассказал о последствиях

На оккупированных территориях серьезная проблема с медициной и экономикой

Пока Украина готовится к локдауну и пытается поддержать население, на оккупированных территориях эпидемиологическая ситуация совсем печальная. Если оккупационные администрации решат ввести жесткий карантин, то т.н. ЛНР и ДНР не переживут его.

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Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает Guildhall.

Он отметил, что на оккупированных территориях существует проблема с медиками, поскольку местные врачи уезжают в Россию на более высокие зарплаты. И теперь местных жителей некому лечить.

"Это большая проблема, о которой многие не говорят и серьезно ее недооценивают. Медицинская система на оккупированных территориях не может адекватно отреагировать на пандемию. Даже локдаун в "ДНР" и "ЛНР" себе позволить не могут, так как они не являются государством и никакой международной помощи им не предоставят, а если будет локдаун, то там вообще все остановится. Экономическая ситуация также способствует тому, что людям на нормальном уровне помочь не могут. Нужно требовать открытия КПВВ, чтобы люди могли получить помощь (на территории свободной Украины. – Ред.)", – сказал Гармаш.

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Напомним, также Гармаш говорил, что в "Л/ДНР" очень тяжелая эпидемиологическая ситуация. Даже при том, что боевики занижают коронавирусную статистику, там все равно смертность выше, чем средняя в мире.

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Как сообщали новости "Сегодня", "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко сообщала, что Россия проигнорировала их просьбу дать вакцину от коронавируса. Пока президент РФ Владимир Путин хвастается вакциной, на оккупированных им территориях Украины эпидемиологическая ситуация только ухудшается.

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Видео: Сегодня

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