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Россия проигнорировала просьбу "ЛНР" дать вакцину от коронавируса

19 октября, 17:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Любители "русского мира" еще раз убедились, что они ничего не значат для России

В ОРДЛО не могут справиться с эпидемией COVID-19, и оккупационные власти обратились за вакциной от коронавируса к России. Но запрос т. н. ЛНР был проигнорирован.

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Об этом сообщила "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко, передают Новости Донбасса.

По ее словам, такой запрос был сделан достаточно давно, но ответа нет до сих пор.

"К нам не было еще предложений о поступлении в качестве гуманитарной помощи вакцины против коронавирусной инфекции. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись", – рассказала Пащенко.

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В связи с этим она констатировала, что на оккупированной территории Луганской области вакцинация проводиться не будет.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Донецке не справляются с COVID-19. Стало известно, что на самом деле больных COVID-19 в два-три раза больше, чем заявляют оккупанты.

А тем временем президент РФ Владимир Путин хвастается созданием второй вакцины от коронавируса. Препарат уже протестировали на российском вице-премьере Татьяне Голиковой и руководителе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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