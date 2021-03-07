Для жителей ОРДЛО готовят туристические маршруты по Украине

В Украине разрабатывается новый туристический проект для популяризации Донбасса – Donbass travel, в частности чтобы показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий.

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Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Дом".

В рамках Donbass travel планируют приглашать украинцев с временно оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей, для этого разрабатывают интересные маршруты.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома", – рассказала Олеськив.

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В дальнейшем для жителей ОРДЛО планирую также разработать туристические маршруты по западу Украины.

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"Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев", – добавила глава госагентства.

Также готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.

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