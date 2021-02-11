Донбассу хотят вернуть украинский Нью-Йорк: как сейчас выглядит городок (фото)

Комитет Верховной Рады по региональному развитию и градостроительству одобрил переименование ряда населенных пунктов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Реклама

В списке населенных пунктов особенно выделяется поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области. Комитет рекомендовал Раде переименовать этот ПГТ в Нью-Йорк (как название американского города).

Корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов на днях даже побывал в украинском Нью-Йорке и показал, как он выглядит.

Фото: facebook.com/Oleksandr-Makhov

По его словам, в окрестностях проходит линия фронта. Отсюда открывается вид на оккупированную Горловку.

Реклама

Почему Нью-Йорк?

Нью-Йорк – это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года. С 1892 года это была немецкая колония, основанная менонитами (христианское протестантское движение, возникшее в Нидерландах). Но при советской власти его переименовали в Новгородское.

"В 2014 году, в начале войны с Россией, Новгородское оказалось в оккупации, позже его освобождала украинская армия. Именно тогда и возобновилось движение за восстановление исторического названия – Нью-Йорк, как противовес российской пропаганде про "русские земли", – пишет Махов.

Реклама

Журналисту удалось найти в поселке карту XIX века, на которой указан именно Нью-Йорк, и даже нашел живых потомков тех самых немцев, которые здесь жили.

Тем временем на Донбасс сегодня приехал президент Владимир Зеленский. Смотрите фото и видео с передовой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама