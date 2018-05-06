Двести тысяч детей учатся под пулями на Донбассе – ЮНИСЕФ

Вчера, 01:20

За последние четыре года конфликта в Украине уничтожены и повреждены сотни школ

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Двести тысяч школьников вынуждены учиться в военной среде на фоне боевых действий на востоке Украины, сообщают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов. Система образования на востоке Украины находится под перекрестным огнем уже более четырех лет", – подчеркнула глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

Как отмечается в информации организации, за последние четыре года конфликта в Украине уничтожены и повреждены сотни школ. В частности, в течение последних 16 месяцев как минимум 45 школ.

"ЮНИСЕФ и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 метров от детских садов или школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений. Кроме этого, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины", – говорится в обнародованном в субботу сообщении Детского фонда ООН.

В ЮНИСЕФ отметили, что угрозой для детей являются расположенные с обеих сторон линии разграничения на Донбассе военные объекты, в частности, склады боеприпасов и контрольно-пропускные пункты.

"Дети боятся обстрелов, и учителя пытаются успокаивать их, но это очень трудно. Детям трудно справиться с этим, потому что они нервничают и испытывают стресс", – рассказала директор школы №2 в г.Красногоровка Елена Михацкая.

С начала учебного года в ЮНИСЕФ наблюдали шесть случаев, когда бывшие здания школ были заняты военными.

Напомним, боевики ударили артиллерией по мирному городу, а ВСУ наказали их жесткой "ответкой".

Как сообщалось, во время боевых действий 3 мая боевики атаковали позиции ВСУ, но сами понесли потери. Также отмечалось, что после начала Операции объединенных сил на Донбассе существенно уменьшилось количество обстрелов.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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