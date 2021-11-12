"Ненавижу врага": в сети скучают по погибшим сегодня бойцам (фото)

Мужчины долгое время служили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева

Справа - подполковник Прусов Руслан Халилович, слева - мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович / Коллаж "Сегодня"

Стали известны имена двоих военные, которые сегодня, 12 ноября, погибли на Донбассе. Они оба подорвались на взрывчатке.

Об этом сообщает 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева.

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Детали

Погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.

"Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства. Наша потеря очень горькая и болезненная. Командование и личный состав 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших", – отметили в бригаде.

В сети скучают по погибшим сегодня бойцам

В сети люди вспоминают военных и пишут как они по ним скучают.

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Скрін з Facebook. Фото: сайт "Сьогодні"

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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