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Эксклюзив: на Донбассе украинской активистке на огороде установили растяжку с гранатой

29 ноября, 18:13

Освобожденная из плена Валентина Бучок уверена, что это месть боевиков

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В Донецкой области продолжается охота на патриотов. "Сегодня" уже рассказывали о ветеране АТО из Волновахи, кафе которого сожгли.

Теперь все гораздо серьезнее. Бывшей пленнице боевиков подбросили на огород гранату. Только чудом обошлось без жертв. Как это, постоянно жить в страхе, и что говорят полицейские, в эксклюзивном материале "Сегодня".

"В этой траве была эта растяжка", – показала место на своем огороде бывшая пленница боевиков, жительница Иванополья Донецкой области Валентина Бучок.

Смертельную ловушку нашел на огороде ее муж. Он – военный и в тот момент находился в отпуске. Отправился косить траву у дома и разглядел гранату, прикрученную к тонкой проволоке.

"В телефон мне кричит: ты что там, дома ничего не видишь, под ноги не смотришь?" – вспоминает Валентина Бучок.

"Я была просто в шоке, потому что утром, еще до того, как я уезжала на железнодорожный вокзал, по этой дороге ходила три раза", – вспомнила женщина.

Валентина Бучок говорит, что запугивают ее не впервые. В январе у двора налили лужу крови, а весной – ночью подожгли дом.

"Этот пожар распространился на один чердак. Если бы мы не встали в самом доме, где мы спали – там было уже дыма, как молоко. Могли бы не проснуться – это 100%", – рассказывает Валентина Бучок.

В Иванополье супруги переехали после освобождения Валентины из плена боевиков, где она оказалась из-за человека, который заявил о ней боевикам.

"Он меня за руку схватил, и вызвал полицию. Ему не понравилось, что у меня в руке был телефон, а проходила я возле дома, оказывается, как он мне сказал – "здесь жил великий Моторола", где его подорвали", – рассказала бывшая пленница боевиков.

Валентина работала электромонтером, ходила по квартирам, снимала показания счетчиков. По ее словам, ее обвинили в шпионаже и назвали соучастницей организации убийства боевика Моторолы.

У Валентины сохранился приговор так называемого "Верховного суда" так называемой "ДНР". Вот фрагмент из этого "документа": "Подсудимая Бучок поддерживает идею превосходства украинской нации. Поддерживает неонацистскую, фашистскую идеологию руководства Украины. Вела шпионаж в пользу Украины по вышеуказанным убеждениям, что свидетельствует о высокой опасности ее личности". Валентине дали 17 лет тюрьмы.

Затем на целый год она попала в застенки так называемой "МГБ ДНР" где, по рассказам женщины, ее пытали.

Валентина рассказывала СМИ, что ей, одетой в зимнюю одежду, надели на голову длинный пакет, свисавший до пояса. При этом с нее ручьем тек пот, и отекали ноги.

Но и в тюрьме Валентина Бучок не отказалась от своей проукраинской позиции. Боевики, говорит Валентина – отомстили. Ограбили квартиру и убили кота.

"Вывезлы все в час ночи. Позакрывали нашими одеялами окна, и все вывезли", – добавила Валентина Бучок.

Освободили Валентину Бучок 27 декабря 2017 года. Тогда обменяли 73 украинцев на 233 боевиков.

"МГБ ДНР" говорило – тебя обменяют, ты думаешь, тебе там будет спокойно? Даже не надейся. Потому что мы знаем где ты там живешь", – вспоминает Валентина Бучок.

Гранату с огорода бывшей пленницы боевиков унесли полицейские. Однако сначала криминала они не усмотрели.

"Информация по поводу осмотра места события, наверное, не было выяснено, что это было какое-то покушение на гражданина или на граждан, возможно, внешние признаки этого предмета не были похожи как те, которые могли повредить здоровью. То есть это был корпус, как известно мне в настоящее время", – рассказал "Сегодня" инспектор Бахмутского отдела полиции Павел Дьяченко.

Но потом в полиции изменили мнение и сообщили "Сегодня" – дело передали в прокуратуру на пересмотр. Валентина Бучок надеется – полицейские все же поймут, что ей грозит опасность и смогут защитить.

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Донбасс гранаты патриотизм растяжка

Источник: Сегодня

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