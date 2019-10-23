В Волновахе подожгли кафе ветерана АТО

По словам ветерана, недоброжелателей у него хватает

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В прифронтовой Волновахе в Донецкой области уничтожили кафе ветерана АТО: ночью неизвестные облили киоск соляркой и подожгли. Это произошло 14 октября, в День защитника Украины.

Около трех часов ночи Евгения разбудили звонком знакомые таксисты, и сообщили, что его кафе пылает.

"Я собрался, быстро прибежал, уже пожарка стояла. Первая версия пожарных сразу была такая, что был поджог. Когда приехали, видно было, что снизу, с краю ларька начало гореть", – рассказал ветеран.

Когда пожарные погасили огонь, спасать в кафе было почти нечего.

"Оборудование все обгорело. Водой его залили пожарные неплохо. Плюс снаружи все. Стенка выгорела одна. Мебель, которая внутри была, почти вся – сгоревшая", – вспомнил мужчина.

Все что уцелело после пожара – два стола. Сам киоск со всем оборудованием выгорел до основания.

Евгений Вертель – не единственный военный в семье. Жена работает в военкомате, сейчас – в декрете, родила третью дочь. Теща – известный волонтер, тесть служит в батальоне "Айдар".

Сам Евгений провел на фронте три года. А после демобилизации решил воплотить в жизнь свою мечту – открыть собственную мобильную кофейню на колесах.

"Люблю готовить, кофе полюбил вареный. В центр занятости стал, написал бизнес-план, защитил грант, мне там деньги выделили кое какие, добавил и открыл маленькую кафешку", – рассказал ветеран.

Кафе Евгений обустроил самостоятельно. Сам все готовил и продавал. Оборудовал территорию вокруг.

"Уже полтора года работаю. Со всеми были дружеские отношения. Все приходили ко мне на кофе", – говорит ветеран.

В полиции факт поджога расследуют.

"Известно, что возгорание возникло с внешней стороны здания. Также там были обнаружены следы от горюче-смазочных веществ. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества", – сообщила инспектор полиции Волновахи Татьяна Обуховская.

Евгений начал собственное расследование. Просмотрел записи с камеры наблюдения.

"На углу камера висит. Видно было только одну женщину, которая ходила там. Около полутора часов. Именно возле ларька здесь. И больше никого. Ни одного человека не ​​прошло, кроме нее", – говорит ветеран АТО.

Кто именно мог поджечь его кафе, Евгений не знает. Говорит: открытых конфликтов с местными не было. Но подчеркивает – недоброжелателей, на самом деле, хватает.

"В Facebook, когда выложили объявление, начали обливать грязью – меня, жену, говорить, что я убивал на фронте людей, работать не хочу, торгую. И местные, и неместные жители пишут", – отметил Вертель.

Сейчас Евгений ремонтирует свою передвижную кофейню и говорит: не только друзья, но и незнакомые люди помогают, кто чем может. Обещает угостить вкусным кофе, когда снова откроется.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что льготы для ветеранов Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе не отменят.

Как сообщали новости "Сегодня", мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в Киеве сохранятся льготы для участников боевых действий. Он отметил, что столица и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны.

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