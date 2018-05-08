Экстремалы из Мариуполя попросили защиты от детских игр

В Мариуполе экстремалы попросили городские власти запретить вход на скейт-площадку родителям с детьми. Малышам там находиться опасно, говорят спортсмены, добавляя, что и сами они из-за ребят могут получить травмы.

Один из любителей адреналина рассказал, что ради тренировки на специальной площадке он каждый день ездит с другого конца города, поскольку больше в Мариуполе просто негде оттачивать мастерство.

"Всего лишь один скейт-парк в Мариуполе, а на ДК "Металлургов" он весь поломан и раздолбанный", – объяснил житель Мариуполя Никита Карабиц.

Кроме него на эту площадку съезжаются любители экстрима со всего Мариуполя. На одной площадке со взрослыми спортсменами – и трехлетний Дима, кататься здесь ему разрешает дедушка. За безопасность мальчика он не волнуется.

"Опасность, пусть привыкает к опасности. Надо ко всему готовиться, ему же завтра-послезавтра выходить в жизнь. Упал, ничего страшного, подул, поплакал и поехал дальше", – рассказал огн.

Подобным поведением взрослых спортсмены возмущены и утверждают, что на скейт-площадке малыши могут получить серьезные травмы. Да и сами экстремалы из-за них падали частенько.

"Еду, еду. И тут, малыш выскакивает маленький на самокате, и оставляет самокат, и идет куда-то, прямо мне под колеса, я торможу и бьюсь сильно. – Я ехал, вылетал на черепахе, ко мне навстречу ехал мальчик, чтобы его не сбить, я выкинул самокат и упал", – рассказали спортсмены.

Между тем, в мариупольском управлении молодежи и спорта говорят, что навести порядок на этой площадке просто некому.

"Да, она построена, она стоит, там проходят соревнования, но за нее, по сути, никто не отвечает, а если у нее будет непосредственный балансодержатель, тогда в случае каких-либо травм будет нести наказание, но перед этим нужно разработать определенный механизм, чтобы были определенные часы посещения и конкретно кто за что будет отвечать", – объяснил Георгий Федоренко, начальник учебно-спортивного отдела управления молодежи и спорта Мариупольского горсовета.

Чиновники просят родителей следить за безопасностью своих детей и играть с ними на специальной площадке, которая здесь также есть. А для экстремалов в этом году планируют построить еще один современный скейт-парк в другом районе.

Напомним, ранее в Черновцах полиция начала служебное расследование относительно патрульного, который устроил "сеанс" экстремального вождения на спортивной площадке возле одной из местных школ.

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