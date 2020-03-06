"Эта машина уже спасла не одну жизнь": медики Мариуполя о неонатальной скорой Фонда Рината Ахметова

За два месяца работы транспортированы семь детей: в Киев, Запорожье и Днепр

Автомобиль неонатальной скорой помощи Фонда Рината Ахметова спасает жизни самых маленьких пациентов в Мариуполе. Не успели городские врачи получить новенькую скорую, как поступил первый экстренный вызов. Новорожденного малыша нужно было доставить для операции в специализированную клинику Запорожья. Дорога заняла 3,5 часа. Благодаря современному оснащению маленького пациента привезли в больницу без осложнений. По словам медиков, прежде они и не мечтали о технике такого уровня.

"И одеялами обкладывали, и перевозили, держа на руках. А в этой машине для ребенка установлен кювез со специальным бортиком. Он защищает малыша и не позволяет ударяться непосредственно о сам корпус кювеза", – рассказала Ольга Тавровская, медсестра выездной бригады.

Сейчас два миллиона жителей Донецкой области обслуживают 179 бригад экстренной медицинской помощи и четыре – выездной консультационной. Последние занимаются самыми сложными случаями, а также транспортировкой тяжелобольных в высокоспециализированные медучреждения.

"Эта машина уже спасла не одну человеческую жизнь. За два месяца работы транспортированы семь детей: в Киев, Запорожье и Днепр", – говорит Андрей Кононов, эксперт Донецкого департамента здравоохранения. В тренде Что ждет эвакуированных из Китая после обсервации: подробности

Проект "200 скорых для Украины" реализован по личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах".

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