Финальная битва за Донецкий аэропорт: как рухнул последний форпост "киборгов", фото, видео

ДАП. Фото: facebook.com/Юрий Мысягин

В январе в Украине вспоминают защитников Донецкого аэропорта, которые держали оборону аэродрома 242 дня и которых за их мужество и непоколебимость называли "киборгами".

Бои между украинскими войсками и пророссийскими боевиками за Донецкий аэропорт точились с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. Финальная волна противостояния в аэропорту началась после Рождества: массированные артиллерийские удары, танковая атака боевиков, беспрерывные обстрелы и сложные решения...

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13 января 2015 года рухнула диспетчерская вышка, в результате массированных обстрелов напоминавшая уже огромную бетонную губку. В новом терминале бои шли за разные его этажи, на финальных этапах украинские защитники удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались боевиками.

В тот же день боевики выдвинули "киборгам" ультиматум – либо оставить аэропорт, либо погибнуть. Военные выбрали бой, и с того момента столкновения в аэропорту уже не утихали. Ситуация под личный контроль взяло военное командование – туда приехали тогдашние руководители Генштаба и Минобороны, секретарь СНБО Александр Турчинов.

Далее, 18-21 января 2015 года, в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". Когда здания обоих терминалов было практически полностью разрушены, 21 января 2015 года командование АТО приняло решение отвести бойцов ВСУ – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны. Сейчас когда-то один из лучших аэропортов Украины напоминает "лунную поверхность", а от зданий остались лишь кое-где уцелевшие опоры.

В целом, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 100 бойцов. Как вспоминают погибших "киборгов" – смотрите в сюжете.

Читайте в материале "Сегодня" подробней, как "киборги" защищали Донецкий аэропорт.

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