Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс – Климкин

По словам министра, сейчас необходимо давить на Россию с целью, чтобы это была настоящая миротворческая операция

Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"Мы сегодня говорили о двусторонней повестке дня, об экономических отношениях, о заседании двухсторонней комиссии в сентябре этого года, о том, что наш товарооборот вырос на 17%... Но главными темами были во-первых, ситуация на оккупированном Донбассе и вокруг оккупированного Донбасса. И для нас очень важно, что наши финские друзья в принципиальном плане готовы принять участие в будущей миротворческой операции", – сказал он.

По словам Павла Климкина, сейчас необходимо давить на Россию с целью, чтобы это была настоящая миротворческая операция.

"Такая миротворческая операция, которая бы не позволила России легитимизировать свой протекторат на оккупированных территориях, заморозить ситуацию и создать ловушки в процессе реализации такой операции. Поэтому фундаментальными условиями этой операции является то, что она должна начаться на всей территории оккупированного Донбасса, и что миротворцы должны постепенно взять контроль над всей территорией оккупированного Донбассе", – Климкин.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал страны, которые лучше всего подойдут для отправки миротворцев на Донбасс.

"Обязательно это страны с должным военным потенциалом, имеющие опыт в миротворчестве, и не являющиеся членами НАТО, такие как Швеция или Финляндия", – сказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не против, если Донбасс перейдет под международный контроль с помощью миротворцев, если Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не намерен вести переговоры с боевиками. По его словам, именно такого развития событий – переговоров с боевиками – хочет Россия, чтобы показать, что в Украине гражданская война и российская сторона здесь не при чем.