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Фонд Бориса Колесникова установит 100 детских площадок в Донецкой области

6 августа, 20:00

Руслан Ровик Руслан Ровик

Президент фонда отреагировал на сотни просьб, поступивших из разных городов Донбасса

Эпидемия коронавируса и карантин лишили детей полноценных летних каникул. Единственным развлечением в небольших городах и селах остаются парки и открытые детские площадки. Однако во многих населенных пунктах игровых комплексов и песочниц катастрофически не хватает, а те, что есть, зачастую выглядят неприглядно – со сломанными конструкциями, грязным песком и полуразрушенными лавочками.

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Получив сотни обращений с просьбой обратить внимание на проблему и изучив ситуацию с детскими площадками в Донецкой области, Фонд Бориса Колесникова запустил долгосрочную программу по их установке.

"Мой Фонд инициировал очередную социальную акцию, призванную поддержать детей Донбасса. В течение 2020-2021 гг. мы установим 100 современных и безопасных площадок в Константиновке, Дружковке, Константиновском и Покровском районах. Отмечу, что нами уже установлены 12 придомовых и пришкольных игровых комплексов. Сегодня, например, открыли новую площадку в Константиновке по улице Армейской, 315. Наша цель – подарить детворе счастливое и яркое детство, с преодолением первых препятствий на горках, знакомствами и, конечно же, маленькими, но такими значимыми для них победами", – говорит Борис Колесников, Президент благотворительного Фонда.

"Вблизи нашего двора никогда не было детских площадок, малышне некуда податься, родители водят в соседние. Я, мама четверых детей, обращалась к местным властям, активистам, меценатам с просьбой открыть игровую зону, но откликнулся только Борис Викторович. От имени жильцов нашего двора и родителей благодарю его за доброе сердце и отзывчивость. В наше нелегкое время эти качества – на вес золота", – рассказывает Наталья Олейник из Константиновки.

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Благотворители говорят: в ближайшее время аналогичные площадки будут установлены в Константиновке по улице Безнощенко, 10, в Дружковке по улице Казацкой, 91 и в поселке Бересток.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 12 лет реализует социальные, образовательные и спортивные программы в Донецкой области. Все они призваны поддержать школьников, студентов и талантливую молодежь региона в ее стремлении к становлению и развитию.

Стоит добавить, что жителям Донбасса также помогает Фонд Рината Ахметова – организации недавно исполнилось 15 лет. Также мы сообщали, что в 2015 году начал работать уникальный проект Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". За это время его участниками стали порядка 4500 ребят.

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