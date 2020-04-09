Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали Луганской области 30 000 экспресс-тестов на COVID-19

Фонд Рината Ахметова и представитель компании ДТЭК Виталий Шевченко 9 апреля передали Луганской области 30 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19.

На сегодня экспресс-тестирование является самым быстрым способом выявления заболевания и, по мнению специалистов, эффективным методом сдерживания эпидемии.

"Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на помощь Украине в борьбе с эпидемией COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы Благотворительного Фонда, ДТЭК, ФК "Шахтер", "Метинвест" и других активов SCM. В рамках помощи стране в кратчайшие сроки, по личному решению Учредителя, Фонд Рината Ахметова закупил, привез и передал в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины, 300 000 экспресс-тестов", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По ее словам, "теперь практически каждый день они поступают в государственные медучреждения в разных уголках страны".

"Это высокочувствительные тесты для первичной диагностики. Они позволяют медикам всего за 15 минут диагностировать вирус и изолировать его носителей, чтобы предотвратить распространение COVID-19", – добавила она.

Передача тестов руководству Луганской области состоялась в Северодонецке, после чего они будут распределены между 20 областными государственными учреждениями здравоохранения.

"Сегодня борьба с COVID-19 требует объединения всех усилий – точечная помощь не способна сдержать распространения эпидемии. Мы убеждены, что только совместные действия представителей громады, бизнеса и власти могут помочь в решении задач, которые стоят перед Украиной в этой чрезвычайной ситуации", – отметил Виталий Шевченко, представитель бизнесов SCM в Луганском областном штабе по борьбе с коронавирусом, вручая сертификат на тесты главе Луганской облгосадминистрации Сергею Гайдаю.

Он добавил также, что Фонд Рината Ахметова "выделил 300 миллионов гривен на то, чтобы обеспечить регионы средствами для борьбы с инфекцией – уже закуплены и поставляются тесты, высококлассное оборудование, защита для медиков".

"Представители ДТЭК работают в тесной координации с руководством области, региональным Штабом и представителями громады. Мы совместно определяли, в какие больницы пойдут тесты. Какое именно медицинское оборудование остро необходимо региону для борьбы с распространением коронавируса и для оказания помощи тем, кто получил осложнения от COVID-19. Мы и дальше будем поддерживать область. Мы верим, что вместе мы справимся с вызовами, которые сегодня стоят перед нами", – заверил Шевченко.

В свою очередь, руководитель ОГА Сергей Гайдар выразил благодарность Фонду Рината Ахметова за помощь Луганской области.

"Сейчас весь мир борется с вирусом, лекарств четких от него нет, поэтому есть дефицит и тестов, и средств защиты. И нам очень нужно много тестов и средств защиты для медиков. Поэтому мы очень благодарны Фонду за помощь. Сейчас мы получили 30 000 экспресс-тестов. Переоценить эту помощь невозможно. Еще раз благодарю Фонд Рината Ахметова", – заявил он.

Гайдай добавил, что список больниц, в которые распределят тесты от Фонда Рината Ахметова, будет сегодня опубликован на сайте ОГА.

Главный врач Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрий Киселев со своей стороны отметил, что экспресс-тесты, переданные Фондом, значительно облегчат работу медиков, и в первую очередь – бригад скорой помощи.

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"Я благодарю Фонд Рината Ахметова за предоставленные Луганской области тесты. Они будут распределены между лечебными учреждениями Луганщины, где врачи будут проводить тестирование в соответствии с протоколом. Экспресс-тесты облегчат работу врачей. А в первую очередь экспресс-тесты позволят в разы уменьшить риски для медиков тех бригад скорой помощи, которые будут транспортировать пациентов в больницы, потому что они будут подготовлены", – отметил Киселев.

Он также добавил, что тесты, переданные Фондом, будут делать бесплатно.

Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" 6 апреля передали Харьковской области 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 000 тестов, закупленных Фондом для всей Украины.

Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" передали Донецкой области 50 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Из них 15 000 получили медики Мариуполя.

9 апреля от Фонда и ДТЭК 30 000 экспресс-тестов получила Луганская область. Еще 10 000 экспресс-тестов получила Ивано-Франковская область.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов ("Карантин: онлайн-сервисы для учителей") и совместно с ФК "Шахтер" – для школьников ("Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта"). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом "Украина" Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала "Украина" – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.

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