Фонд Рината Ахметова поддерживает ветеранов труда в Доброполье Донецкой области

Ослабление противоэпидемических мероприятий в стране почувствовали на себе, прежде всего, молодые люди. Для пожилых людей пока мало что изменилось. Им, как и раньше, желательно находиться в самоизоляции. Для жителей прифронтовых регионов, Донецкой и Луганской областей, пандемия стала еще одним испытанием. "Сегодня" узнавали, как помогают людям во время карантина.

Жительница Доброполья Донецкой области Лидия Прудка – энергичная и улыбающаяся! Лидии Семеновне вскоре 80 лет, но чувствует себя она значительно моложе.

"По жизни была такая шустрая, быстрая, вот никак не могу остановиться, дети говорят: "Мама, помедленнее!" Нет!" – улыбается Лидия Семеновна.

В Доброполье приехала из Кировоградской области, вместе с земляками. Говорит, что очень хотела жить в шахтерском крае. Работать устроилась на обогатительную фабрику.

"Привыкла, втянулась, мне нравилось работать на предприятии", – рассказывает Лидия Прудка.

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Сын Александр, который постоянно посещает маму, вспоминает: еще в детстве обращал внимание на ее руки.

"Они не изменились. Они как были, так и есть такие – грубые. Из-за того тяжелого труда, который был", – говорит сын Лидии Семеновной Александр Нагорный.

Несмотря на то, что всегда знал, что шахтерский труд – тяжелый, сын все равно выбрал этот путь. Как и его отец.

"На шахте я был и рабочим, и проходчиком, и горным мастером", – рассказывает Александр.

Муж Лидии Семеновны умер молодым, поэтому ей пришлось ставить детей на ноги самой. Успевала везде – потому что выбора не было.

"Энерджайзер! Вот эта фамилия, Прудка – это значит быстрая. Все в точности соответствует", – улыбается Александр.

Всегда активная, женщина сейчас вынуждена сбавить темп. Соблюдает правила карантина.

"Береженого Бог бережет! Нечего болтаться! Как кончится карантин – потом будем гулять", – говорит жительница Доброполья Лидия Прудка.

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Эпидемия коронавируса больше всего влияет на пожилых людей. Им особенно нужна поддержка. Фонд Рината Ахметова предоставляет ветеранам труда необходимые продукты во время вынужденной самоизоляции.

"Здравствуйте! Это вам! Материальная помощь от Фонда Рината Ахметова. Чтоб вы не болели и меньше ходили по магазинам", – говорят представители Фонда Рината Ахметова Лидии Прудкой. "Спасибо!" – отвечает Лидия Семеновна.

10 тысяч продуктовых наборов доставят пожилым людям бесконтактно, с соблюдением всех карантинных норм.

"Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК и Метинвест проводят акцию для ветеранов труда, проживающих в Донецкой и Луганской областях. Сегодня старики – одна из самых нуждающихся категорий. Люди, которые много лет самоотверженно трудились и заслужили звание "Ветеран труда", достойны особой заботы и опеки", – заявляет директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Такая поддержка – это, прежде всего, внимание, в котором так нуждаются люди в сложной ситуации.

"Большое спасибо за помощь, что не забываете нас, пенсионеров, поддерживаете!" – говорит жительница Доброполья Лидия Прудка.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как медики в разных регионах Украины получают от Фонда Рината Ахметова тесты на COVID-19.

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Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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