Фонд Рината Ахметова помог девочке из интерната выбрать профессию мечты

Она выбрала профессию своей мечты. Быть визажистом Анастасия – воспитанница мариупольской школы-интерната – решила не случайно. Незаурядные способности открыла в себе недавно.

Сложная судьба – потеря родителей – ее побудила к тому, чтобы изменить мир к лучшему.

С помощью кистей для мейк-апа Настя может творить. Для кого-то стать принцессой – это надеть красивое платье, а для Насти это, прежде всего, волшебный взгляд и уместно подобранные цвета в макияже. Девушка практикует свои способности пока на сверстниках.

Индустрия красоты набирает обороты во всем мире. Настя старается не отставать и очень хочет учиться у опытных мастеров.

"Это сейчас мое увлечение и я все делаю, чтобы научиться делать что-то большее. Когда я пойду к визажисту на курсы, хотелось бы, чтобы я уже знала что-то", – делится Анастасия Лебедева, воспитанница школы-интерната.

Желание девочки осуществилось во время мотивационной встречи с амбассадором Фонда Рината Ахметова – Максимом Сикорой.

Еще утром Настя и не думала, что вечером посетит салон красоты и получит новые знания. Задача у Насти была не из легких. Пол-лица у модели красила она, а вторую половину – профессиональный визажист.

"Я безумно рада, что я познакомилась с такой творческой девочкой, я всегда рада делиться своими знаниями", – отметила Алена Керти, визажист. В тренде Запрещенное оружие, подорванный грузовик и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Все время девочку поддерживает амбассадор Фонда Максим Сикора.

"Она хочет этим заниматься, она получила полезные советы. Мы надеемся, что этот проект и такая форма, как мастер-классы, поможет ей сделать этот первый шаг и найти себя в этой профессии", – говорит он.

Желание делать красивыми окружающих – это суперсила Насти. Именно вдохновлять призваны встречи, которые проводит Фонд Рината Ахметова. С 2018 года амбассадоры Фонда провели тридцать четыре мотивационные встречи, участие в которых приняли более семисот детей.

"Я благодарна Фонду Рината Ахметова, потому что благодаря этой возможности, я смогла пообщаться и узнала для себя что-то новое. Я сделала большой шаг к своей мечте", – признается Анастасия Лебедева.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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