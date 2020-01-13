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Фонд Рината Ахметова помог девочке из Марьинки, пострадавшей от обстрелов

13 января, 18:31

Во время обстрела шестилетнюю Тамару ранило осколоком снаряда

Шестилетняя Тамара Романенко из города Марьинка Донецкой области уже третий год восстанавливается после ранения. Пережитый стресс помешал нормальному развитию девочки, но она не сдается, и в праздники, как и все дети, подготовила родным подарок.

Сейчас девочка пытается разговаривать, и для родителей это – огромная радость. Потому за свою жизнь в прифронтовой Марьинке ребенку пришлось пережить много горя.

"Она вообще замкнулась и молчала, все время молчала. Говорила "папа", "мама", и все", – вспомнила бабушка Тамары, Любовь Вязовая.

В семье рассказали, что во время обстрела в их дом попал снаряд, и его осколком девочка была тяжело ранена. Кроме физического ранения ребенок пережил серьезный стресс.

"Сейчас, как где-то ухнет, она быстренько бежит и прячется", – отметила бабушка.

Только дома, рядом с родными, Тамара чувствует себя в безопасности и охотно помогает родителям в домашних делах.

"Растет хозяечкой, старается помочь посуду помыть, подмести. Пытается иголки взять, что-то зашить, не всегда получается, но пытается это сделать", – рассказала мама девочки Оксана Романенко.

Преодолеть физическую и моральную травму ребенку помогали в санаториях. Уже несколько раз девочка проходила курс оздоровления по программе Фонда Рината Ахметова "Реабилитация раненых детей".

"Благодаря Ринату Ахметову, когда ее отправили в санаторий в Одессу, там она более-менее начала общаться, разговаривать. До этого она ни с кем не хотела общаться, боялась", – говорит отец девочки Юрий Романенко.

А в этом году девочка с бабушкой побывали на отдыхе в Киевской области.

"Меньше стала болеть. Хорошо, замечательно. Там такие процедуры делали, и в солевой комнате мы были, везде я ее водила, где предлагали, мы ходили с ней", – вспомнила пребывание в санатории бабушка Любовь Вязовая.

К новогодним праздникам от Фонда Рината Ахметова Тамара получила сладости и спортивные принадлежности.

"Мы благодарны Ринату Леонидович за то, что он у нас есть! Он заботится о наших детях, о наших внучатах, он, видно, очень любит детей", – говорит Любовь Вязовая.

Этой зимой подарки в рамках акции "Ринат Ахметов – детям" получили 90 тысяч мальчиков и девочек. Только за последние пять лет в акции приняли участие более 700 тысяч детей.

Чтобы у Тамары не было времени вспоминать пережитое, родители отдали ее в спортивную секцию. Первые результаты радуют и дают надежду на хорошее будущее.

"Так хочется мира, тишины хочется, и чтобы Томочка пошла в школу, начала разговаривать уже нормально", – говорит бабушка Тамары Любовь Вязовая.

Напомним, что ранее помощь от Фонда Рината Ахметова получил пятилетний Марк – в канун Нового года мальчику достался слуховой аппарат. Его прабабушка уверена, что этот подарок изменит жизнь ребенка.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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Донбасс ребенок Донецкая область марьинка фонд Рината Ахметова

Источник: Сегодня

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