Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми

Семья Иванец из поселка Песочин Харьковской области – одна из тех, кто получил в эти праздничные дни подарки от Фонда Рината Ахметова.

В этой семье живет девочка Варвара, которая до удочерения не знала родительской ласки, имела кучу диагнозов и сторонилась людей. Девочку исцелила новая семья. Варю из детского дома взяли на воспитание супруги Иванец. И с тех пор ребенка не узнать.

Ее спортивные успехи поражают тренера и родителей. В секции по гимнастике семилетняя Варвара – одна из лучших.

"Очень гибкая, выносливая, у нее все получается сразу", – говорит о Варе тренер по аэробике Екатерина Палий.

Однако этих достижений могло и не быть. Девочка от рождения жила в детдоме. И долго не могла адаптироваться в обществе.

"И порезанные шторы были, очень много проказ было. Ребенок познавал таким образом мир, потому что он жил в полной изоляции. И у нее не было возможностей, которые есть у ребёнка до года даже", – говорит приемная мама Вари Оксана Иванец.

Так Оксана вспоминает период, когда Варя только появилась в их семье. Супруги Иванец уже были счастливыми родителями троих детей. Но имели желание помогать другим.

"Нет никакого отличия – биологические или приемные дети. Уже все настолько друг к другу прикипели, привыкли", – объясняет приемный папа девочки Дмитрий Иванец.

"Я люблю папу, маму, братика, сестричку и дедушек, бабушек", – говорит Варвара Иванец.

На сайт "Сиротству – нет!" Оксана наведывается часто. Именно здесь нашла свою названую дочь. А еще – много полезной информации.

"Когда мы столкнулись с адаптацией, то искали какие-то истории. В этом нам тоже помог сайт "Сиротству – нет!", очень помог", – рассказывает Оксана Иванец.

Портал – часть одноименной программы Фонда Рината Ахметова. За десять лет существования интернет-ресурса родителей нашли почти 9,5 тыс. детей.

"Большое, огромное спасибо Фонду за ту работу, которую они делают по поддержке деток и родителей, которые усыновляют, удочеряют детей", – говорит Дмитрий Иванец.

В новогодние праздники приемные семьи, детские дома семейного типа, интернаты получили подарки от Рината Ахметова. Гостей семья Иванцов ждала с нетерпением.

"Приезжают с таким огромным подарком! У нас семья, в принципе, довольно спортивная, естественно такую ​​вещь мы бы с супругом купить и не смогли бы даже", – признается приемная мама Оксана Иванец.

Семья получила подарки от Фонда Рината Ахметова, среди которых – сладости и спортивные принадлежности, в частности – настоящий баскетбольный щит.

К масштабной благотворительной акции "Ринат Ахметов – детям" в этот раз присоединились 90 тыс. детей.

"Это добрая традиция личного участия Рината Ахметова в судьбе детей. За последние пять лет участниками акции стали более 700 тысяч детей", – говорит руководитель программ Фонда Рината Ахметова Екатерина Терзиева.

Большая семья, главное желание супругов Иванец, – уже свершилось. Дмитрий и Оксана и в дальнейшем будут дарить родительского тепла обездоленным детям.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова воплощает мечты детей.

Добавим, что ранее мы сообщали о том, что за считаные дни до Нового года у воспитанников дома-интерната в Мариуполе появилась уникальная возможность определиться с профессией и сразу проверить себя в деле. В этом им помогли посланники Фонда Рината Ахметова.

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