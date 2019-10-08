Фонд Рината Ахметова помог воспитаннице детского дома воплотить мечту

Девочка из Мариуполя побывала на экскурсии на станции скорой помощи

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В рамках акции Фонда Рината Ахметова "Твоя суперсила" для 14-летней Натальи Коваленко из Мариупольского детского дома, которая мечтает стать врачом и спасать человеческие жизни, устроили экскурсию на станцию скорой помощи.

Сначала Наталья хотела быть парикмахером или стилисткой, как и все ее подруги. Но профессии красоты отступили перед огромным желанием помогать людям.

"Что может быть прекраснее, чем спасать жизни людей? Поэтому я хочу быть врачом", – говорит воспитанница мариупольского "Центра опеки" Наталья Коваленко.

На Мариупольской станции скорой помощи ее встречают медики и посол Фонда Рината Ахметова – Максим Сикора.

"Наташе 14 лет, и у нее через пару лет наступит тот момент, когда она должна будет сделать выбор, правильно Наташа? И она хочет работать с людьми", – говорит посол Фонда Рината Ахметова, ведущий программы "Сегодня" на канале "Украина" Максим Сикора.

"Вот такой подарок мне сделал Фонд Рината Ахметова", – показывает Наталья Коваленко сертификат, подаренный программой "Ринат Ахметов – детям".

Наташа называет эту экскурсию путевкой в будущее.

"Это рабочее место фельдшера и врача скорой помощи", – показывают врачи места своей работы.

Сразу демонстрируют машины скорой помощи. В частности, ту, что прибыла сюда совсем недавно.

"Это современная машина с современным оборудованием, которую нам выделил Фонд Рината Ахметова", – показывает врач машин "скорой".

Приобретать опыт Натальи помогает посол Фонда Рината Ахметова Максим Сикора. Ему измеряют давление, слушают сердце. Девушка проверяет пульс.

"Слышишь, стучит?", – спрашивает врач. "Да!", – отвечает Наталья. "Вот, молодец".

"Если ребенок хочет, если он демонстрирует желание, почему бы его не поддержать, почему бы ему не показать: вот, ты можешь быть частью этого", – говорит посол Фонда Рината Ахметова Максим Сикора.

Врачи дают бесценные советы: на что будущему медику обращать внимание, куда пойти учиться. Не скрывают и трудностей, которые надо преодолеть.

"У всех медработников должны быть стальные нервы. Но никто с ними не рождается, это происходит во время работы", – говорит врач Наталье.

Экскурсия длилась более часа. Этого хватило, чтобы окончательно определиться с профессией мечты.

"Я хотела попробовать и благодаря Фонда Рината Ахметова, я смогла достичь своей мечты", – говорит воспитанница мариупольского "Центра опеки" Наталья Коваленко.

"Это дело, которое делает Фонд Рината Ахметова, это очень важно. Возможность дать ребёнку увидеть, как его мечта будет выглядеть, и дать ему мотивацию, чтоб продолжать мечтать, продолжать верить и самостоятельно идти к реализации этой мечты", – подчеркнула директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая.

Поверить в себя – главная цель проекта Фонда Рината Ахметова "Твоя суперсила". Это мотивационные лекции для воспитанников интернатных учреждений, а также встречи с послами Фонда Рината Ахметова.

Ведущие телеканала "Украина" делятся с детьми своими секретами успеха. 800 мальчиков и девочек уже пообщались со звездными гостями.

"Ринат Леонидович очень сильно помогает детям. В этот раз он помог мне", – говорит воспитанница мариупольского "Центра опеки" Наталья Коваленко.

Проект "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова работает для того, чтобы менять жизни детей к лучшему, помочь осуществиться их мечте.

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