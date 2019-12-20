Фонд Рината Ахметова помогает детям в выборе профессии

За считанные дни до Нового года у воспитанников дома-интерната в Мариуполе возникла уникальная возможность определиться с профессией и сразу проверить себя в деле.

Воспитанники мариупольской школы-интерната №2 получили возможность варить кофе, делали прически, снимали видеоблоги.

Не ошибиться в выборе им помогал звездный киноактер Андрей Дебрин. Всего несколько секунд, и к актеру приковано все внимание детей мариупольской школы-интерната №2.

"Андрей Дебрин – очень веселый. Я на него посмотрел – сразу настроение поднялось", – признался воспитанник мариупольской школы-интерната №2 Артур Митрицкий.

Известный киноактер приехал в мариупольский интернат с ответственной задачей.

"Ты лучший, ты самая талантливая! Я поделюсь с вами своими знаниями, потому что это очень важно, когда кто-то может подсказать тебе", – обратился к детям посол Фонда Рината Ахметова Андрей Дебрин.

В каждом ребенке есть талант или суперсила. Важно вовремя раскрыть такие способности.

"Самое главное в ребенке – это его умение мечтать. И эта мечта потом начинает становится реальностью. Ты начинаешь к ней стремиться", – заявил Дебрин.

Мальчикам и девочкам, которые участвовали во встрече – от 13 до 15 лет. Говорят, что о будущей профессии еще не размышляли.

"Сейчас самое время выбирать профессию", – считает Артур Митрицкий.

К воспитанникам интерната приехали специалисты в различных сферах, чтобы поделиться профессиональными секретами.

Воспитанник интерната Дима до этой встречи мечтал работать в полиции, но после короткого мастер-класса от парикмахера в нем открылись новые таланты.

"Очень любознательные дети, очень интересные. Одно удовольствие!" – поделилась впечатлением от общения с детьми парикмахер Елена Девяткова.

Также детей учили спасать человеческие жизни – медики показали, как оказать неотложную помощь.

"Чтобы они могли адекватно оказать помощь окружающим, от этого зависит жизнь человека", – говорит фельдшер Александр Ананичев.

В спортивном зале работают еще и фотограф, бариста и видеоблогер. Такую академию супергероев для воспитанников интерната организовал Фонд Рината Ахметова.

"Вы помогаете им поверить в то, что они могут стать супергероями. Огромное спасибо Ринату Леонидовичу за то, что он несет добро детям", – говорит педагог-организатор мариупольской школы-интерната №2 Людмила Шухман.

"Тысячи детей накануне новогодних праздников получают особые поздравления от Рината Ахметова, а еще – поддержку, надежду, энергию добра и веру в то, что мечты сбываются", – заявил руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

Масштабная благотворительная акция "Ринат Ахметов – детям" проводится уже 19 лет. Только за последние пять ее участниками стали 700 тысяч мальчиков и девочек.

"Ринат Ахметов, спасибо вам за то, что вы такой добрый! Спасибо вам за то, что вы подарки детям приносите!", – говорит Дмитрий Лисицинский.

Это путешествие в мир профессий обязательно поможет детям не ошибиться с выбором дела всей жизни.

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