Акция "Ринат Ахметов – Детям!" помогает воспитанникам интернатов выбрать будущую профессию

Фонд постарался дать ребятам представление о разных сферах занятости, показал многообразие выбора и помог многим из них сделать первые шаги на пути к успеху

/ Фото: fdu.org.ua

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В интернатных учреждениях Донецкой области начался новый цикл мотивационных встреч "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Это продолжение крупнейшей в Украине акции "Ринат Ахметов – Детям!", которая за 19 лет стала непрерывной традицией добра и личного участия в жизни каждого ребенка. Только за последние 5 лет ее участниками стали 700 000 детей, а в этом году к ним присоединятся еще 90 000.

Первое мероприятие состоялось на базе Мариупольского детского дома смешанного типа "Центр опеки". Помимо ребят из этого учреждения в мотивационной встрече участие приняли воспитанники местного интерната №21, в котором обучаются мальчишки и девчонки с проблемами слуха.

Формат встречи был новым и значительно отличался от прошлых мероприятий проекта "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила". Ранее амбассадоры Фонда, известные телеведущие, помогали детям раскрыть в себе суперсилу – свои талант или способности, ставить цели и идти к ним. В этот раз помимо лекции посланника доброй воли Рината Ахметова, телезвезды Андрея Дебрина, ребят ждало увлекательное путешествие в мир профессий. Фонд постарался дать ребятам представление о разных сферах занятости, показал многообразие выбора и помог многим из них сделать первые шаги на пути к успеху. Девиз нового цикла мотивационных встреч – "Твоя суперпрофессия!".

"Я уже встречался со многими детьми из интернатов, сегодня тут есть те, кто был на предыдущих лекциях. Мы говорили о том, как важно мечтать. О том, что у каждого есть потенциал и особенный талант. Сегодня будет больше практики. Вы сможете попробовать себя сразу в пяти популярных и востребованных профессиях", – обратился к детям Андрей Дебрин и предложил принять участие в увлекательном квесте, который заключался в погружение в ремесло фотографа, видеоблогера, медика, баристы и парикмахера-стилиста.

В течение 3 часов участники встречи работали на "тренировочных станциях", которыми руководили профессионалы своего дела.

Воспитанница школы-интерната №21 Светлана Кузьмина сразу поспешила на станцию парикмахерского искусства. Здесь она чувствует себя "в своей тарелке" – она не только с раннего детства мечтала делать людям красивые стрижки и зарабатывать этим себе на хлеб, но и уже частично добилась своей цели. Девушка начинала свой путь в профессию, подстригая подруг, а совсем недавно начала подрабатывать в салоне красоты. На мотивационной встрече Света делилась своим опытом с другими детьми, но не упустила возможности подслушать несколько профессиональных секретов приглашенного стилиста.

Влад Черненко из центра опеки признался, что ему интересны сразу несколько станций:

"Я мечтаю стать видеоблогером, снимать веселые розыгрыши, но мне кажется всегда есть шанс, что профессия, которую выбирает человек, может ему не понравиться. Всегда нужен запасной план. Сегодняшнее мероприятия как раз этим мне и нравится: мы можем попробовать себя сразу в нескольких профессиях и выбрать ту, которая по душе. Пройдя по всем станциям, я понял, что мне интересен не только видеоблогинг. Парикмахерское дело тоже очень интересно. Пожалуй, я еще подумаю, кем хочу стать".

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Ни одна станция на протяжении вечера не пустовала. Ажиотаж царил везде. И у кофемашины, где дети узнали, чем отличается мокко от латте, и пробовали приготовить оба напитка. И у манекена, который предназначен для тренировок медицинских работников. Оказывать первую помощь – в том числе делать непрямой массаж сердца – ребят учили врачи из мариупольской станции скорой помощи.

"Когда я делал первые шаги в профессии, то во многом не осознавал с чем придется столкнуться. Был некий романтический ореол, который развеялся с началом работы. Я свою работу люблю, но знаю случаи, когда люди долго учились на врача, а потом понимали, что это дело не для них. Здесь же сегодня дети могут составить общее впечатление от профессии, задать нам вопросы о тонкостях работы. И это очень важно. Это поможет ребятам сделать правильный выбор", – сказал приглашенный на мероприятие эксперт, врач экстренных и неотложных состояний Александр Кононов.

Все руководители "тренировочных станций" раскрывали тайны своих профессий. Например, фотограф рассказал детям, что многие его коллеги по цеху часто в первые 15 минут студийных фотосессий не ставят в фотоаппарат карту памяти и ни один снимок, который он за это время сделал, не сохраняется. Оказывается, эта первая часть съемок всегда получается неважной – потому что людям, которые идут в кадр, нужно время, чтобы привыкнуть к камере, фотографу, и раскрепоститься. Бариста признался, что сам редко пьет кофе – потому что за годы работы напиток ему приелся и уже не бодрит. А парикмахер посоветовал девушкам насторожиться, если в салоне красоты после стрижки им предлагают сделать кудри:

"Так парикмахер, состригший лишние волосы, пытается замаскировать свой промах".

По итогам встречи участники проголосовали за профессию, которую они вероятнее всего выберут в будущем. В фаворитах детворы – баристы и парикмахера.

Психолог "Центра опеки" Надежда Герман подытожила:

"Встречи с такими известными и успешными людьми, как Андрей Дебрин, вызывают у детей неподдельный восторг. Они жадно слушают каждое слово лектора, им было интересно узнать о его истории успеха. Но сегодня они видели еще и реальных представителей очень популярных профессий. Они освоили прикладные навыки, которые может и не станут частью их профессии, но точно пригодятся в жизни".

В течении всего 2019 года амбассадоры Фонда Рината Ахметова провели 4 цикла встреч на тему "Твоя суперсила" для более чем 800 детей в возрасте 9-18 лет из 9 интернатов. В эти дни статистика встреч растет в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям!". Ребята получают не только подарки, но и самое главное – поддержку и осознание того, что они нужны в этом мире.

Источник: https://fund.fdu.org.ua/news/18909

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