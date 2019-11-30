Фонд Рината Ахметова помогает жителям Петровки в Луганской области

За время работы Гуманитарного штаба Фонда Рината Ахметова выдано более 12 миллионов наборов выживания

/ Фото: Сегодня

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Житель Петровки Луганской области Степан Бурбан в 70 лет учился заново ходить. Он получил ранение ноги во время обстрела поселка, который находится недалеко от города Счастье. Впоследствии тяжело заболела его жена. Как выживают супруги на войне – видели корреспонденты "Сегодня".

Степан Бурбан осторожно выходит за двор. Страшные воспоминания о трагедии не дают спокойно спать. Тогда жизнь мужчины висела на волоске.

"Такой выстрел оглушительный где-то там, и пошло, я сразу упал", – вспомнил он.

Из-за шокового состояния пенсионер не сразу понял, что осколком ему тяжело ранило ногу.

"Я пополз назад и не мог встать, кровь бежит страшно, нога сильно болит в коленном суставе, и долго не мог уже стоять", – рассказывает Степан Бурбан.

Это был сильнейший обстрел Петровки за все время боевых действий. Тогда погиб сосед пенсионера, который отдыхал на скамейке и не успел вовремя спрятаться.

"Его мигом убило насмерть, в шею куда-то попало", – вспоминает Степан Бурбан.

Ужасы войны житель Петровки переживает вместе с женой. Здоровье Галины Григорьевны – сплошное преодоление. Она перенесла операцию на почке из-за онкологии, позже у женщины случился инсульт, который отнял речь и память.

"Бывает, наизнанку одежду наденет или на одну ногу два носка оденет, а на одну – нет", – рассказывает о жене Степан Бурбан.

Степан Павлович всячески поддерживает супругу, потому что вместе они уже полвека. Для нее он собственноручно строил этот дом, но поддерживать жилье супругам не под силу.

"Если бы были деньги, дом надо утеплить", – говорит пенсионер.

У Галины Григорьевны – сложные диагнозы, на лекарства денег не всегда хватает. Большая часть продуктов на каждый день – гуманитарная помощь Рината Ахметова.

"Ринат Ахметов помогает хорошо, спасибо ему большое, помощь ощутимая, хорошее дело делает", – уверен Степан Бурбан.

В сложных жизненных условиях оказались сотни стариков на востоке страны. За все время работы Гуманитарного штаба – самой масштабной программы Фонда Рината Ахметова – выдано более 12 млн. наборов выживания. Помощь предоставляется с начала боевых действий на Донбассе.

Из-за войны улица, где живет Степан Бурбан, опустела. Многие, кто бежал от войны, до сих пор не вернулись.

"Переживаю за наших детей, внуков, что они будут делать", – говорит Степан Бурбан.

Пенсионер не оставит родного дома. Потому что верит: обязательно дождется мира на родине.

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