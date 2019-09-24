Германия ставит визы в "паспорта" жителей ОРДЛО – СМИ

Немецкие власти не отличают российские "документы" жителей оккупированных территорий от паспортов жителей РФ

/ Фото: Pixabay

Несмотря на заверения о том, что страны Евросоюза не будут принимать паспорта, которые Россия выдала жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Германия ставит в подобные "документы" шенгенские визы.

Об этом говорится в ответе на запрос, поданный бундесдепутатом от Свободной демократической партии Германии и докладчиком депутатской группы по Украине и России Ренаты Альт.

Читайте также: Российская "паспортизация" Донбасса: что нужно знать

Реклама

"Легко можно иметь визу, поставленную в российском" паспорте ", который Путин выдает на востоке Украины!" – отметила утверждает Альт.

Немецкий парламентарий считает, что, несмотря на жесткую критику Путина официальным Берлином за российскую "паспортизацию" Донбасса, "федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и достижению мира в Украине".

По данным журналистов, с апреля владельцы российских паспортов получили почти 100 тысяч немецких виз. Но, в то же время, неясно, сколько из них поставлены в "паспорта ОРДЛО".

Напомним, ранее стало известно, что Россия пытается ускорить процесс "паспортизации" оккупированных территорий, чтобы в т.н. "Л/ДНР" стало больше "новых россиян".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама