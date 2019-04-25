Решение Путина по паспортам для Донбасса: появилась жесткая реакция Франции и Германии

Решение России противоречит духу и целям Минских соглашений, заявили в МИД Германии

Фото: AFP

Германия и Франция осуждают решение президента РФ Владимира Путина предоставлять гражданство России жителям ОРДЛО по упрощенной схеме и считают, что оно противоречит Минским соглашениям. С таким заявлением выступил в четверг МИД ФРГ.

"Вместе с Францией мы осуждаем российский декрет, который призван упростить предоставление российского гражданства жителям территорий на востоке Украины. Эти регионы являются частью украинской государственной территории", - отметили в ведомстве.

"Решение России противоречит духу и целям Минских соглашений", – считают в Берлине.

В МИД ФРГ высказали мнение, что шаг, на который пошла Москва, "является противоположностью срочно необходимого сейчас вклада в деэскалацию" ситуации на Донбассе.

Как сообщалось, сам Путин придумал объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Он отметил, что жители оккупированных Россией территорий не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено. В ведомстве акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины.

В связи с такими действиями агрессора, сегодня в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совбеза ООН по данному вопросу. По киевскому времени, заседание начнется в 22:00.

Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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