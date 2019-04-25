Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Решение Путина по паспортам для Донбасса: появилась жесткая реакция Франции и Германии

Сегодня, 12:53

Решение России противоречит духу и целям Минских соглашений, заявили в МИД Германии

Фото: AFP

Германия и Франция осуждают решение президента РФ Владимира Путина предоставлять гражданство России жителям ОРДЛО по упрощенной схеме и считают, что оно противоречит Минским соглашениям. С таким заявлением выступил в четверг МИД ФРГ.

"Вместе с Францией мы осуждаем российский декрет, который призван упростить предоставление российского гражданства жителям территорий на востоке Украины. Эти регионы являются частью украинской государственной территории", - отметили в ведомстве.

"Решение России противоречит духу и целям Минских соглашений", – считают в Берлине.

В МИД ФРГ высказали мнение, что шаг, на который пошла Москва, "является противоположностью срочно необходимого сейчас вклада в деэскалацию" ситуации на Донбассе.

Как сообщалось, сам Путин придумал объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Он отметил, что жители оккупированных Россией территорий не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено. В ведомстве акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины.

В связи с такими действиями агрессора, сегодня в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совбеза ООН по данному вопросу. По киевскому времени, заседание начнется в 22:00.


Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, Донбасс, паспорт

Вы сейчас просматриваете новость " Решение Путина по паспортам для Донбасса: появилась жесткая реакция Франции и Германии". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Зеленского назвали две "красные линии" на переговорах с Россией

Сегодня, 12:16

К Минским соглашениям привязаны практически все санкции, которые введены по отношению к РФ

Украина созвала Совбез ООН, а Рада приглашает парламентариев НАТО в Киев: темы дня

Сегодня, 11:26

В ООН обсудят "паспортный" указ Путина для Донбасса, а Рада зовет Парламентскую ассамблею Альянса в Украину

Рада готовит обращение к Западу из-за решения Путина по паспортам для ОРДЛО

Сегодня, 11:22

Парламент жестко отреагирует на незаконные действия Кремля по российскому гражданству для украинцев

Готовил атаки в тылу ВСУ: на Донбассе задержан "диверсант-неудачник"

Сегодня, 09:40

Предатель Украины вел разведывательную деятельность по местонахождению военных складов украинской армии

Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке

Сегодня, 07:27

Российский президент встретил северокорейского лидера в кампусе ДВФУ

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:12

Из-за вражеских обстрелов ранения получил украинский военнослужащий

Как и когда сажать картофель в 2019 году

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Жена Зеленского помогала РФ собирать информацию о ВСУ в 2014 году

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Российские болельщицы в бомбической форме

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Боевики решили превратить Крым в Сибирь: "гениальный" план

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Самозакрывающаяся антимоскитная шторка на дверь. Скидка 50%

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Порошенко все еще ждет извинений за шутку Зеленского о «термосе»

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции