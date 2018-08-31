Гибель Захарченко в центре Донецка: в СБУ рассказали подробности

Взрыв прогремел в одном из ресторанов в центре города

В результате взрыва в центре Донецка погиб не только главарь "ДНР" Александр Захарченко. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил руководитель аппарат главы СБУ Игорь Гуськов.

"Действительно, информация, поступающая в СБУ подтверждает то, что сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко, и не только он", – сообщил он.

Напомним, сегодня главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результата взрыва Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно, на данный момент на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Ранее мы писали, что в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в "ДНР".

Кроме того, координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Юрий Карин говорил, что возглавить боевиков "ДНР" вместо Захарченко может Александр Ходаковский.



