Гибель Захарченко в центре Донецка: в СБУ рассказали подробности

Сегодня, 18:58

Взрыв прогремел в одном из ресторанов в центре города

Гибель Захарченко в центре Донецка: в СБУ рассказали подробности

В результате взрыва в центре Донецка погиб не только главарь "ДНР" Александр Захарченко. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил руководитель аппарат главы СБУ Игорь Гуськов.

"Действительно, информация, поступающая в СБУ подтверждает то, что сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко, и не только он", – сообщил он.

Напомним, сегодня главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результата взрыва ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно, на данный момент на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Ранее мы писали, что в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в "ДНР".

Кроме того, координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Юрий Карин говорил, что возглавить боевиков "ДНР" вместо Захарченко может Александр Ходаковский.
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