Главарь боевиков приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе

Главарь самопровозглашенной т.н. "Донецкой народной республики" ("ДНР") Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе.

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По его словам, украинская сторона якобы проигнорировала требование Донбасса о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября. Такое требование боевики связывают с договоренностью о прекращении огня с 27 июля.

"Принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы)", - написал Пушилин в своем аккаунте в Telegram-канале.

Кроме того, он призвал ВСУ отвести военных из этого района с 8:00 7 сентября.

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Напомним, что на недавнем заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходило в видеоформате, были согласованы четыре участка разведения сил и средств на Донбассе.

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Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему в состав Трехсторонней контактной группы включили бывшего премьер-министра Витольда Фокина и первого президента Украины Леонида Кравчука.

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