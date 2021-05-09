Голоса мирных – как онлайн-музей помогает справиться с психологическими травмами войны

Почти каждый второй житель прифронтовой зоны страдает от психологической нагрузки. А каждый четвертый переселенец борется с депрессией. Пандемия и обострение на Востоке снова разбередили "травмы войны". Когда нет возможности обратиться к специалистам – рассказать свою историю можно на уникальном онлайн-портале "Голоса мирных" и получить профессиональную помощь, говорится в сюжете "Сегодня".

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Елена вернулась в прифронтовую Марьинку недавно. Мать двоих детей строит новую жизнь в родном городе. Но шрамы войны до сих пор дают о себе знать. Руины напоминают о собственной боли.

"Мы находились дома, моя мама, я и мой ребенок. Начали падать "грады". То есть лететь "грады", стоял гул страшный. Множество людей в тот день погибло. Это было ужасно. Иногда негативными эмоциями в виду войны, разрухи трудно справиться. И даже учитывая то, что обстановка в нашем городе улучшилась, все равно в сердце и в душе всегда остаются раны", – признается Елена.

По данным ООН 2020 года, почти 40% жителей Донецкой и Луганской областей страдают от стресса, тревожности и посттравматических расстройств. Признаки депрессии замечает у себя четверть переселенцев. К тому же, проблему усугубляет пандемия COVID-19.

Марина Сорокина – одна из двухсот пятидесяти психотерапевтов, которые первыми в Украине научились лечить травму войны. Эта боль отравляет жизнь тех, кто получил ранения, долго находился под обстрелами. Иногда проявляется неожиданно.

"Клиентка вдруг отметила, что бак с бензином в машине всегда полный, это бессознательно. Вот просто сейчас женщина каждое утро заезжает на заправку и добавляет бензина в бак, вот так работают бывшие травмы, как только человек вновь сталкивается с волнующей, пугающей его ситуацией – запускается механизм бежать, спасаться", – отмечает гештальт-терапевт.

Опыт вооруженных конфликтов в мире показателен: травма войны может украсть здоровье не одного поколения, более того, поразить социум. Первым, кто поднял проблему психологической поддержки пострадавших на национальном уровне, был Фонд Рината Ахметова.

"Фонд Рината Ахметова стал первым фондом, который предоставлял детям психологическую помощь по обе стороны линии соприкосновения. Был единственным, первой организацией, которая провела такое масштабное обучение психологов со всей Украины", – говорит Марина Сорокина.

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Более 60 000 человек получили психологическую помощь. Ежегодно специалисты проводят арт-терапию и в рамках детских проектов фонда.

"В 2014 году на Донбасс пришла беда. В беде оказались люди. Беда никого не щадила – ни детей, ни стариков. А если мы не думаем о детях, то что мы за родители? И если не думаем, как помочь нашим старикам , то что мы за дети? Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом", – уверен основатель благотворительного Фонда Ринат Ахметов.

Сейчас психологи присоединились к новому, уникальному проекту фонда – онлайн-музею "Голоса мирных". Выяснилось, даже одна беседа способна облегчить травму войны. К тому же, каждый рассказчик может по желанию получить профессиональную консультацию.

"Психологический компонент стал очень важной частью проекта "Голоса мирных". Мы проводим интервью тоже совместно с психологами. Потому что, кроме того, что это свидетельства, которые составляют основу архива, "Голоса мирных" – это еще и терапевтические сессии, когда люди проговаривают свою боль, выплакивают, вышептывают, освобождаются от нее", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Впервые в Украине масштабно и детально документируются истории мирного населения, которое задел конфликт на Донбассе. В коллекции портала – аудиорассказы, дневники, письма и видеоинтервью.

В интервью люди часто вспомнят и о самом большом проекте фонда Рината Ахметова "Продуктовая помощь населению". Он стал спасением для 3,5 миллионов соотечественников.

"Очень много респондентов – герои, которые получали помощь, они говорят вот такую фразу: "Дай Бог здоровья Ринату Леонидовичу!". И это искренне, на самом деле, так как люди помнят эту помощь, и вот на каких-то первых этапах войны она поддерживала их не только продуктами, но и знанием того, что они не брошены оказались", – объясняет кандидат исторических наук, доцент социологии Елена Бикла.

На сегодняшний день в коллекции музея "Голоса мирных" уже более тысячи историй. Продолжительность и формат интервью произвольные, а планы организаторов амбициозные. Здесь мечтают, чтобы мир услышал миллион голосов мирных.