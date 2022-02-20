Грабят только эвакуированных? В Сети обсуждают мародерство на Донбассе

В соцсетях высказали предположение, что мародеры могли грабить квартиры целенаправленно

На Донбассе грабят квартиры / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе заметили случаи мародерства. Разграбили не менее 100 квартир тех людей, которые были эвакуированы в Россию.

Об этом в Telegram сообщил бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"На оккупированных территориях начался массовый грабеж квартир и домов тех несчастных украинцев, которых силой заставили эвакуироваться. Бедные люди", – прокомментировал Геращенко.

В соцсетях высказали предположение, что мародеры могли "бомбить" квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки эвакуированных.

"В Донецке и Макеевке разграбили более 100 квартир эвакуированных граждан", – пишут в Telegram.

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Эвакуация

В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.

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Он добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

Вслед за Пушилиным главарь т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

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