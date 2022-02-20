Уже возвращаются из России? В Минобороны рассказали об эвакуированных с Донбасса

18 февраля оккупационные власти объявили массовую эвакуацию всех жителей ОРДЛО

Жителей Донбасса эвакуировали в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Эвакуированные в Россию жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой, поскольку там их никто не кормит и не расселяет.

Об этом в эфире "1+1" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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"То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в Россию, – это на сегодняшний день тоже фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли", – сказал Резников.

По его словам, у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой.

"Их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для "Мосфильма", или кто там занимается киношками", – сказал Резников.

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Эвакуация

В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.

Он также добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

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Вслед за Пушилиным главарь т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

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