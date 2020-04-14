Гуманитарная подгруппа согласовала детали обмена пленными на Донбассе

Участники гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе во вторник, 14 апреля, согласовали детали обмена пленными, выполнение которого ожидается до православной Пасхи.

Об этом сообщила спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау.

"Во исполнение принципиальной договоренности, достигнутой Трехсторонней контактной группой при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины", – говорится в ее заявлении, которое распространил офис ОБСЕ в Украине.

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Напомним, по данным президента Украины Владимира Зеленского, в плену боевиков на Донбассе остаются более 200 украинцев.

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Президент отметил, что тенденцию к взаимному освобождению пленников следует продолжать ради освобождения по формуле "всех на всех".

Ранее президент рассказал о переговорах в Минске по освобождению пленных украинцев.

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