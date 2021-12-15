Хотела навестить маму: на Донбассе боевики взяли в плен 57-летнюю учительницу (видео)

Женщину обвинили в шпионаже и сняли с автобуса

В Донецкой области боевики задержали учительницу, когда та ехала в оккупированную Горловку к своем маме. Все из-за проукраинской позиции. Женщину обвинили в шпионаже. За это в ЛДНР предусмотрена даже смертная казнь. Сейчас женщина в СИЗО.

Жизнь разделилась на "до" и "после"

Учительница Наталья Шило уехала в оккупированную Горловку, чтобы навестить 75-летнюю маму, но так и не доехала. На КПВВ женщину задержали боевики. Тот день разделил жизнь ее семьи на "до" и "после".

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"Это был просто ад. Сказали, что маму задержали, а ты как сумасшедший все равно к ней пытаешься дозвонишься", – рассказывает дочь пленной Ирина Шило.

Все из-за украинского языка?

Задержали учительницу боевики только из-за проукраинской позиции и украинского языка, который услышали на пункте пропуска. Даже этого было достаточно, чтобы снять женщину с автобуса, забрать все вещи и доставить в СИЗО.

За полгода дочери пленницы не разрешили даже отправить письмо матери. Что женщина жива и относительно здорова, узнала от адвоката.

Наталья Шило даже была лауреаткой городского конкурса "Учитель года". Коллеги до сих пор не могут оправиться от новости.

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"Мы с ней подружились сразу. Она искренняя, откровенная. Она даже обещала связать мне свитер. Я надеюсь, что это произойдет", – рассказывает учительница 86 гимназии Харькова, подруга Натальи Шило Анжелика Серая.

Не понаслышке известно о такой беде и братьям Чуйковым. Их мать в плену боевиков была почти два года. Чтобы поддержать, передавали ей книги и газеты.

Такие послания, говорит освобожденная Марина Чуйкова, помогали в плену не опускать рук.

"Меня возили на расстрел, но имитируя расстрел. И в этот день я уж надеялась... думала, что я не выживу. Мои дети пишут: "мамочка, мы тебя любим", "мы делаем все, чтобы обмен состоялся", – говорит бывшая плененная Марина Чуйкова.

Надеется на обмен и Ирина Шило. По информации новостей "Сегодня" ее мать в этот список уже внесли.

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"К сожалению, я не вижу перспективы такого обмена. На сегодняшний день Путин не заинтересован в обмене. Она точно не шпионка, я узнавал это специально. Она не работала на наши спецслужбы", – утверждает советник делегации, представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш.

Ирина Шило ждет возвращения мамы. Тогда они вместе поедут на море, как и мечтали.

"Я просто так сильно хочу ее вернуть и обнять", – добавляет дочка пленницы.

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