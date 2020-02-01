"В местной больнице выкрутили даже розетки и сорвали линолеум": Дебальцево 5 лет спустя

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В эти дни исполняется 5 лет дебальцевскому котлу – одному из самых жарких этапов войны на востоке Украины. Противостояние за крупнейший железнодорожный узел Левобережья происходило на фоне переговорного процесса в Минске, а его захват, согласно заявлениям Генштаба, стал возможен из-за обширного участия российской стороны. Сайт "Сегодня" разыскал бывших жителей Дебальцево, которые рассказали нам, как сложились их судьбы и что сейчас происходит в их родном городе.

Медсестра Марина Вереемеенко в конце января 2015 года уехала из Дебальцево в Тернополь по своим делам и больше в родные края так и не вернулась.

"Когда я была в Тернополе, позвонил муж и сказал, что город под сплошным обстрелом, и запретил мне возвращаться. После звонка сам пешком направился в Артемовск (ныне – Бахмут) и таким образом попал на мирную территорию. В итоге у нас при себе из домашних вещей было только нижнее белье, 600 грн и несколько вещей. Больше муж ничего не успел захватить. С тех пор вернуться нам в свою квартиру было не суждено, ее захватили "полицейские ДНР", – рассказала нам Марина.

Вместе с мужем и сыном она поселилась в Ивано-Франковской области. Здесь, благодаря усилиям волонтеров, семья сняла жилье и устроилась на работу.

"Назад нам дороги нет. Однозначно и никогда. Убегая от войны, сейчас, спустя 5 лет, мы поняли, что бежать оттуда надо было раньше. Несмотря на сложности с жильем, я рада, что в нашей жизни появилась теплая, хоть и съемная квартира, театры, развлечения. Был, конечно, за эти 5 лет период, когда я была без работы. Наступала депрессия, но я ее поборола. Сейчас работаю в одной из местных гостиниц, муж – электрик. Вдвоем с мужем оплачиваем аренду квартиры, часть зарплаты остается на проживание и досуг. Продолжаю общаться с теми людьми, которые уехали оттуда. Многие из них часто звонят родным в Дебальцево и спрашивают, как дела. Так вот, недавно рассказали, что в местной больнице боевики выкрутили и забрали с собой даже розетки и сорвали линолеум. О какой нормальной жизни можно говорить? В больнице, где я работала – жуткая нехватка врачей", – рассказывает женщина.

По словам Марины, до войны в Дебальцево многие местные жители знали друг друга в лицо (население до войны составляло около 26 тыс. человек).

"Сейчас те, кто ездит в Дебальцево проведать родственников, увидели множество совершенно незнакомых им жителей. Оказалось, что это – бывшие жители окрестных сел. Они просто заняли пустующие квартиры. Зарплаты в городе копеечные. Люди выживают на полторы тысячи гривен", – говорит она.

Некоторые из бывших жителей Дебальцево рассказали нам, что держались до последнего, прежде чем решились уехать из города.

"У меня там две сестры. Захотели остаться там, потому как не захотели бросать свои квартиры. Лично я переехала в Киевскую область в 2015 году. До последнего верила, что ВСУ освободят город. Сначала пришлось уезжать в ближайший город – Светлодарск. Когда и его обстреляли, когда в домах от обстрелов начали рушиться стены, пришлось уезжать и оттуда. В это же время в Киевскую область переехало и предприятие, на котором я работала в Дебальцево. Мой выбор был очевиден, жизнь продолжается", – рассказала нам бывшая жительница Дебальцево Надежда Тарасова.

Тем временем части переселенцев из Дебальцево уже удалось обзавестись собственным жильем на новом месте.

"Один из моих знакомых купил квартиру в Кривом Роге, второй – в пригороде Ивано-Франковска. Жизнь начали с нуля", – говорит еще одна переселенка.

Напомним, бои за Дебальцево в январе-феврале 2015 стали одним из самых кровопролитных этапов войны на Донбассе. По данным Генштаба ВСУ, во время боевых действий с 15 января по 18 февраля погибли 110 военных, 270 были ранены, семеро попали в плен и еще 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского плацдарма погибли 136 и были ранены 331 военнослужащий Вооруженных сил.

Министр обороны Андрей Загороднюк недавно заявил, что Украина против разведения войск по всей линии разграничения. Подробности – в сюжете:

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