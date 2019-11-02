Израильский доброволец "Айдара" объяснил, за что сражается на Донбассе

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Боец батальона "Айдар" Евгений Пивоваров, который с 2014 года воюет на Донбассе, объяснил, почему он приехал из Израиля и за что борется в зоне операции Объединенных сил.

В интервью, опубликованном на Facebook-странице "4.5.0 UA", воин признался, что отправился на Майдан, а потом и на Донбасс, для борьбы с "русским миром", который не несет ничего хорошего ни одному народу или стране.

"Чего они добились в своих "Л/ДНР"? Комендантский час? Распиленные заводы? Затопленные шахты? Чего им не хватало? Законы Украины всегда были мягче, в отличие от российских законов. У них была работа, они жили спокойно, не тужили. Что они получили теперь?" – задался доброволец вопросами к жителям оккупированных территорий.

По его мнению, те, кто приходят на Донбасс воевать против Украины, не вызывают никакого уважения.

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"Если сюда приезжают курсанты артиллерии, курсанты разведчиков. На нас свои экзамены сдают, проводят испытания. Как бывшему израильтянину, мне это знакомо по израильской истории. То же самое Советский Союз творил с Израилем в Сирии и Египте, отправляя свою технику испытать ее в боевых условиях и своих "ихтамнетов", – добавил он.

Боец подчеркнул, что россияне являются "очень злобным и коварным врагом".

"Чем больше времени это продолжается, тем больше у меня ненависти. Манипулируют самым святым: Холокостом, Второй мировой войной. Переписывают историю, везде суют свой нос", – заявил Пивоваров.

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По его мнению, стоит посмотреть на европейскую "историю, которая говорит одно, а советская – по-другому".

"Вообще России до 1700 года не было, это была Московия. Неспроста же в Европе их называют варварами, и такие они и есть. Я никогда не забуду, как в Испании мне говорили – ты что, хочешь пойти туда работать? Там же русские. Не смей работать с русскими – будешь ночевать под мостом", – вспомнил он.

Боец добавил, что "русские славятся тем, что они обманывают, хитрят и не хотят жить мирно".

"Еще живя в Израиле я ненавидел этот "русский мир", потому что они ограничили себя какими-то тупыми понятиями, рамками. Они не хотели жить свободно, не хотели принимать свободу", – резюмировал он.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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