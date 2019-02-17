Кадровый военный ВСУ попал в плен боевиков: названо имя

Пленный боец ВСУ воевал в Луганском аэропорту и участвовал в боях за Дебальцево

Фото: скриншот.

Кадровый военный ВСУ попал в плен боевиков: названо имя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/943/a2e/5c6943a2ecf3e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/943/a2e/5c6943a2ecf3e.png 2019-02-17T13:22:00+02:00 Донбасс Пленный боец ВСУ воевал в Луганском аэропорту и участвовал в боях за Дебальцево

На Донбассе в плен пророссийских боевиков попал военный 128-й горно-пехотной бригады Игорь Мирончук. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook "Закарпатский легион".

"После ряда сообщений ресурсов "ДНР" мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми "СМИ" противника, наш собрат Игорь Мирончук", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что видео, на котором фигурирует Мирончук, боевики записали и смонтировали с целью пропаганды.

"Его подавленное состояние, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и собратья объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену", – отмечено в сообщении.

Мирончук – кадровый военный, находится в зоне АТО с 2014 года, воевал в Луганском аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево.

Напомним, ранее в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. 29 декабря военная прокуратура внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. В то же время интернет-ресурсы оккупантов заявили о взятии в плен украинского военного и обнародовали снимки автомата бойца ВСУ. 3 января 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе.

Кроме того, в марте в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кадровый военный ВСУ попал в плен боевиков: названо имя". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.