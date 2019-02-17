Кадровый военный ВСУ попал в плен боевиков: названо имя
Пленный боец ВСУ воевал в Луганском аэропорту и участвовал в боях за Дебальцево
На Донбассе в плен пророссийских боевиков попал военный 128-й горно-пехотной бригады Игорь Мирончук. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook "Закарпатский легион".
"После ряда сообщений ресурсов "ДНР" мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми "СМИ" противника, наш собрат Игорь Мирончук", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что видео, на котором фигурирует Мирончук, боевики записали и смонтировали с целью пропаганды.
"Его подавленное состояние, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и собратья объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену", – отмечено в сообщении.
Мирончук – кадровый военный, находится в зоне АТО с 2014 года, воевал в Луганском аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево.
Напомним, ранее в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. 29 декабря военная прокуратура внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. В то же время интернет-ресурсы оккупантов заявили о взятии в плен украинского военного и обнародовали снимки автомата бойца ВСУ. 3 января 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе.
Кроме того, в марте в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе.
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