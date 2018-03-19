В ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе

Жестокому обращению подвергались все без исключения пленники обеих сторон конфликта на Донбассе, опрошенные сотрудниками Организации объединенных наций.

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине от главы мониторинговой миссии ООН Фионы Фрейзер.

По ее словам, после масштабного обмена пленниками 27 декабря 2017 года сотрудники миссии опросили 64 человека по обе стороны линии разграничения.

"Мы получили существенную информацию об условиях содержания под стражей и нарушений прав человека и злоупотреблений. Все, кого мы интервьюировали, сообщали о нечеловеческих условиях содержания, жестоком отношении, включая случаи сексуального насилия, угроз насилия и нарушения гарантий справедливого суда", – сообщила глава миссии.

Также Фрейзер отметила, что миссии удалось выяснить положение людей, которые содержатся в заключении на оккупированной боевиками территории, которые до сих пор не дают наблюдателям доступа к объектам, где удерживают пленных и не дают возможности прямого собеседования с ними.

"Мы задокументировали 21 случай обвинений в самовольном содержании под стражей, жестоком отношении и пытках, сексуальном насилии по обе стороны линии разграничения", – добавила она.

Напомним, ранее мы писали о том, как бывшие украинские пленники на встрече с представителем США по Донбассу Куртом Волкером рассказали о жестоких пытках, которым они подвергались со стороны боевиков.

В свою очередь, бывшая заложница боевиков рассказала, как на ее глазах боевики вырывали пленным зубы ножом, "отрезали языки и не только".