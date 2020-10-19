Как проходит строительство нового КПВВ на Донбассе: появились фото

В Луганской области продолжается строительство пункта пропуска через линию соприкосновения в городе Счастье. Новый КПВВ откроют 10 ноября.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
По данным штаба, в пункте пропуска обустроят такие зоны:
- санитарные зоны;
- медицинские модули;
- пункты предоставления административных услуг;
- пункт обогрева и палатки для отдыха людей, пересекающих КПВВ.
В публикации добавили, что это удалось организовать при поддержке международных гуманитарных организаций. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда — 10-15 тысяч человек в сутки.
Как известно, решение о создании нового КПВВ приняли 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы.
Напомним, в Луганской области из-за коронавируса с 15 октября прекратили работу КПВВ "Станица Луганская".
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