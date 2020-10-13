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КПВВ "Станица Луганская" временно закроют: известны даты

13 октября, 14:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В ООС назвали случаи, когда людей все таки пропустят

В Луганской области из-за коронавируса с 15 октября прекратят работу КПВВ "Станица Луганская".

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Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Отмечается, что бездействие оккупантов привело к быстрому распространению COVID-19 в области. В связи с нехваткой медиков и медикаментов т. н. "власти" не способны стабилизировать ситуацию в ОРДЛО.

Так, по приказу командующего объединенных сил, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" не будут пропускать граждан в период с 15 октября по 31 октября 2020 года.

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В ООС уточнили, что в качестве исключения людей смогут пропустить в экстренных ситуациях, если они покажут документ, подтверждающий это. Например, это может быть смерть близких людей или необходимость срочной операции.

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Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Украины возник дефицит самых необходимых лекарств. Среди них и те, что помогают в борьбе с COVID-19.

Также сообщалось, что на оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли более 260 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Донбасс коронавирус Станица Луганская КПВВ
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