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Почерневшие леса и много дыма: как выглядит охваченная огнем Луганская область (видео с высоты)

2 октября, 12:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Поселок Сиротино до сих пор весь в дыму

В Луганской области спасатели продолжают тушить масштабные пожары. Привлеченные три самолета и два пожарных вертолета, всего работают более 2500 человек.

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Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль и опубликовал видео последствий пожаров с высоты.

Видео: Денис Шмыгаль

В частности, премьер осмотрел территории на окраине Лисичанска, села Боровское и Осколоновка. Населенный пункт Сиротино до сих пор весь в дыму, а в селе Муратово, в Новоайдарском районе, много разрушенных домов.

Видео: Денис Шмыгаль

"Во время облета видели и единичные очаги пожаров. В оперативном режиме передавали координаты пожарным", - написал он.

Видео: Денис Шмыгаль

В свою очередь в ГСЧС отметили, что сейчас спасатели тушат семь очагов возгораний. Предварительно, огонь уже прошел территорию 13 тысяч гектаров.

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За сегодняшний день авиация сделала 53 сброса (142 тонн воды). Всего к тушению привлечены 2 557 человек и 264 единицы техники.

Кроме того, 2 октября спасатели уточнили, что в результате пожаров погибли девять человек, а не 11, как сообщали в Офисе генерального прокурора.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по факту пожаров в Луганской области открыто 10 уголовных производств.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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спасатели Луганская область пожар Денис Шмыгаль
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