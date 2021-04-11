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Катастрофа МН17 на Донбассе: СМИ обнародовали новые аудиозаписи фигурантов дела

11 апреля, 15:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В разговоре Дубинский говорил о ракетной установке "Бук"

В день катастрофы пассажирского Boing рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года подозреваемый Сергей Дубинский говорил о ракетной установке "Бук", который в итоге сбил MH17. По его словам, оружие было необходимо для отражения атак истребителей армии Украины в районе города Марьинка.

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Расшифровку записи этого разговора опубликовала Нидерландская телерадиокомпания NOS.

17 июля, примерно через полчаса после крушения Boing Дубинский узнал от сепаратистов, что они якобы сбили украинский истребитель.

Замминистра обороны "ДНР" понадобилось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский борт.

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Напомним, пассажирский Boeing-777 выполнял рейс из Амстердама в город Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года он был сбит вооруженными силами РФ над оккупированных Донбассом. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Напомним, окружной суд в Гааге не допустил представителей оборонного концерна "Алмаз-Антей" к фрагментам лайнера. Судья Хендрик Стинхюйс пояснил, что предприятие и так передало детальные данные о своем видении обстоятельств крушения – потому смысла проводить осмотр обломков нет.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Нидерланды Донбасс катастрофа
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