Ко Дню волонтера: как забота о нуждающихся объединяет сердца и создает семьи

Чувства Михаила и Елены родились на основе их общих убеждений

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Сегодня во всем мире отмечают День волонтера. Только за время вооруженного конфликта на Донбассе к самому масштабному гуманитарному проекту Фонда Рината Ахметова присоединились пять тысяч неравнодушных людей. Историю волонтеров, которые работают в самых горячих точках на востоке страны, решили рассказать новости "Сегодня".

Утро в кругу семьи – залог хорошего дня. Улыбки родных дают Михаилу воодушевление. Семья Катеринчаков создалась благодаря совместной деятельности – волонтерству.

"Взгляды жизненные сошлись, жизненные позиции сошлись и потом появились чувства, конечно", – рассказывает Елена Пальчик, жена Михаила.

За время боевых действий семейство побывало в горячих точках Донбасса.

"Вспоминается момент когда повредили "Донбасс Арену". А наш пункт выдачи был меньше чем в километре. И мы четко слышали взрыв и потом вечером узнали, что осыпалось остекление на стадионе", – вспоминает Михаил Катеринчак, руководитель проекта "Гуманитарный штаб Рината Ахметова".

Михаил курирует работу на распределительном центре в Мариуполе. Отсюда наборы выживания Фонда Рината Ахметова доставляют в Авдеевку, Красногоровку, Станица Луганскую и в десятки других населенных пунктов.

"Мне кажется, мой ребёнок тоже будет точно таким же волонтёром. Потому что мы до 7 месяца с ним вместе ездили по всему Донбассу и выдавали помощь нуждающимся людям", – делится Елена.

Сейчас молодая мама в декретном отпуске. Вместе с Яковом посещает папу в офисе.

"За эти 20-30 минут наводит мне прекрасный порядок на работе и на рабочем столе. Но все равно в эти минуты я чувствую себя очень счастливым отцом", – говорит Михаил.

Пять тысяч неравнодушных волонтеров присоединились к гуманитарной миссии во время боевых действий на востоке страны. Помощь Ахметова шестой год предоставляют тем, кто больше всего нуждается: старикам, инвалидам, многодетным семьям.

"Я благодарен учредителю за возможность принимать участие в этом крупнейшем проекте, работать на благо людей, помогая им пережить трудности военного конфликта", – делится руководитель проекта "Гуманитарный штаб Рината Ахметова", Михаил.

За годы военных действий на Донбассе выдано более миллионов наборов выживания. Тем самым было спасено более миллиона человеческих жизней.

Елена уже ждет момент, когда снова вернется к любимому делу. Надеется, что это случится уже в мирное время:

"Я думаю, при окончании конфликта будет еще чем заняться долгие годы. Доносить помощь и поддержку, ту которую хочет дать Фонд местного населению Донбасса".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что акция "Ринат Ахметов – Детям!" стартовала в 19-й раз. За последние пять лет участниками акции стали более 700 000 украинских мальчишек и девчонок.

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