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Командующий ООС назвал заявление Пушилина провокацией и пообещал адекватный ответ

5 сентября, 22:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кравченко назвал целью боевиков срыв мирных договоренностей

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко прокомментировал заявление главаря "Донецкой народной республики" ("ДНР") Дениса Пушилина, обвинившего Украину в нарушении ранее заключенных договоренностей по разведению сил на Донбассе, назвав его провокацией. Соответствующее заявление опубликовано на странице ООС в Facebook.

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"Вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы "ДНР" по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области... По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным", - говорится в заявлении командующего ООС.

Кравченко также считает, что целью такого заявления главаря боевиков является срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года Трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"За указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона", - отметил он.

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Командующий также подчеркнул, что в случае применения огня вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, командование Объединенных сил будет защищать территориальную целостность Украины "с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами".

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Напомним, Украина в воскресенье, 6 сентября, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина о приказе уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения из-за якобы нарушения украинской стороной мирных договоренностей.

Ранее бойцы ВСУ зафиксировали установку боевиками напротив своих позиций переносных комплектов для минирования.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс перемирие Пушилин ООС
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