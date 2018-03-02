Коммунальная катастрофа на Донбассе: появились подробности

Сегодня, 09:48

Сотни тысяч жителей региона вынуждены пить воду из резервуаров

Фото: AFP
Фото: AFP

На Донбассе возникли серьезные проблемы с водоснабжением населения. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 марта.

"В результате ухудшения погодных условий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло обесточивание насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на контролируемой территории: Карловскую, Великоанадольскую и Старокрымскую", – пояснили спасатели.

В результате, в пяти районах области водоснабжения населению (около 360 000 жителей) осуществляется в почасовом режиме из 24 резервных резервуаров общей емкостью 68 000 кубометров.

"В настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует. При условии почасовой подачи воды, возможность обеспечения населения может составлять 2-3 суток", – отметили в ГСЧС.

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.
Донбасс, катастрофа, спасатели

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"Сегодня"

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